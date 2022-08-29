«Афганские военные летчики – отважные парни, но Киеву не помогут»

Военных летчиков ВВС Афганистана, бежавших в США, призывают пройти переподготовку по программе истребителей и отправиться воевать в небе Украины. Об этом сообщил ряд российских информагентств со ссылкой на анонимный источник. «Газета.Ru» разбиралась, что из этого может получиться.

О возможности мобилизации афганских летчиков в ряды ВСУ с помощью Пентагона одновременно сообщили ТАСС, РИА «Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на неназванный военно-дипломатический источник. «Задача США – уничтожить российскую артиллерию на Украине» Вашингтон анонсировал дополнительную военную помощь Киеву примерно в $3 млрд. Среди прочего, Пентагон... 28 августа 18:45

Собеседник агентств утверждает, что «украинские ВВС потеряли практически весь опытный летный состав». В результате обученных боевых пилотов больше нет, а на еще оставшихся истребителях, реставрированных за счет западных поставок, летают совсем неопытные пилоты.

«Проблему пополнения кадрового состава украинских военных летчиков Западом планировалось решить за счет пилотов Восточной Европы, на вооружении ВВС которых еще стоят истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25. Однако эти страны входят в блок НАТО и их участие в боевых действиях на стороне ВСУ в Москве было бы расценено, как прямое вмешательство альянса в вооруженный конфликт на Украине. Со всеми вытекающими последствиями и ответными действиями в отношении стран НАТО в Европе, чего Вашингтон всячески пытается избежать», – рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

Афганистан не входит ни в один из существующих военных блоков и его граждане, в том числе находящиеся в эмиграции, вольны добровольно оказывать некую помощь другим государствам, отмечает Белоусов.

«Афганские военные летчики – отважные парни, но ВСУ он не помогут. Я их хорошо помню по нашей войне в этой стране.

Их ВВС обладали достаточно внушительным авиапарком боевых самолетов, которые действовали во взаимодействии с авиацией 40-й армии и осуществляли воздушную поддержку совместных операций по уничтожению моджахедов, как в горных, так и пустынных районах Афганистана», – рассказал «Газете.Ru» генерал-полковник Борис Громов, командовавший 40-й армией в Афганистане.

Авиапарк ВВС Афганистана составляли в то время советские боевые самолеты: МиГ-21, Су-22, другие машины. Подготовку пилоты и технический состав проходили в советских авиационных училищах, потом доучивались и практиковались в самом Афганистане.

«Это был полезный опыт. Однако после вывода советского контингента в 1989 году, боевой авиации как таковой там не осталось, не было истребителей МиГ-29 или Су-27. Американцы большей частью учили афганцев управлять транспортными или учебными самолетами, возможно, что преуспели в этом, но это далеко не уровень истребительной авиации. А пилоты «советской закваски» уже вряд ли смогут передать какой-то опыт, даже если они выехали в США. Их осталось очень мало», – добавил Громов.

До ухода американского контингента из Афганистана ВВС страны были представлены турбовинтовыми учебно-тренировочными самолетами А-29 производства Бразилии. Присутствовало небольшое количество транспортных самолетов. «Британские «Черные шершни» навредят ДНР и ЛНР, но не помогут Киеву» Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. В список передаваемых вооружений... 27 августа 21:15

Афганские военные пилоты оказались в США не самыми добросовестными учениками. Как свидетельствует ежеквартальный отчет Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана Конгресса США (SIGAR) от мая 2019 года, более 40% курсантов, отправленных на обучение на легких разведывательных самолетах AC-208 Combat Caravan, на обучение не явилось. Часть из них была задержана при попытке перебраться в Канаду.

Пентагон тогда прекратил программу подготовки пилотов афганских ВВС на территории США.

«Переучивание боевого летчика с одного типа самолета на другой – это достаточно сложный процесс, – рассказал «Газете.Ru» полковник ВВС в отставке Александр Дробышевский. – Это не вопрос нескольких месяцев, особенно если речь идет об освоении сверхзвукового истребителя после легкомоторного турбовинтового самолета. Опять же у афганских военных летчиков нет представления о системе управления тех же МиГ-29, участия в воздушном бою или поражения наземных целей мощным ракетным вооружением».

Скепсис по поводу мобилизации афганских пилотов высказал в разговоре с «Газетой.Ru» и военный эксперт Алексей Леонков.

«Их просто некому обучать на территории США, там нет летчиков, которые могут управлять советскими самолетами, которые еще применяются в ВВС Украины.

Существует еще и языковой фактор, если афганцев все-таки отправят на Украину, то на какой мове они будут объясняться? Да и предполагаемая численность таких пилотов-афганцев не может реально изменить ситуацию в небе в зоне спецоперации», – считает Леонков.

С другой стороны, Сергей Белоусов считает, что в качестве инструкторов американцы могут привлечь поляков или чехов, хорошо знакомых с советскими машинами. «Но качественно это ситуацию, конечно, поменять не сможет», – резюмировал эксперт.