Вооруженные силы РФ «перезагружают» программу самолетов Ту-160 «Белый лебедь» и к имеющимся 17 боевым машинам заказали еще 50 новых. Об этом рассказал американский специализированный портал 19FortyFive. Подобный факт вызывает опасения у НАТО, поскольку этот самолет по своим техническим характеристикам во многом превосходит американские стратегические бомбардировщики. «Газета.Ru» разбиралась, зачем Россия наращивает число Ту-160.

«Назвать «старым» самолет Ту-160 язык не поворачивается, хотя свой первый полет экспериментальная воздушная машина совершила еще в 1981 году (начало эксплуатации в ВВС России с 1987 года). Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности является самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом с непревзойденной скоростью в своем классе. В модификации Ту-160М2, которые намерены закупить ВКС России, это уже совершенно новая воздушная машина, которая сохранила лишь внешнее сходство с предшественниками. Россия радикально увеличивает парк Ту-160. Это плохой сигнал для НАТО», – отмечает 19FortyFive. «Кремль демонстрирует Западу, что спецоперация на Украине его не напрягает» Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022» стартовали, как и было запланировано... 01 сентября 19:05

На вооружении ВКС России стоят 17 стратегических бомбардировщиков Ту-160. Эту машину летчики называют «Белым лебедем». Их вторая жизнь началась именно после глубокой модернизации до уровня Ту-160М2, которая была проведена на Казанском авиационном заводе. Цена обновленного самолета оценивается в 16 млрд рублей, и таких пока семь машин. Минобороны РФ анонсировало новые заказы, но официально их число не раскрывалось.

Эксперты британского военного издательства и аналитического центра Jane's Information Group («Информационная группа Джейна»), позиционирующаяся как «глобальная разведывательная компания», полагают, что Россия намерена развивать программу стратегических Ту-160 и увеличить их количество еще на 50 самолетов.

«Модернизация и строительство новых «супертяжей» Ту-160 обусловлена рядом обстоятельств, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин. – Во-первых, это уже проверенная временем машина, которая в обновленном варианте прослужит еще много лет. Во-вторых, есть налаженный конвейер производства, что тоже немаловажно для производства новых самолетов. Ну, а в-третьих, еще не доведен ПАК ДА – Перспективный авиационный комплекс Дальней авиации, появление которого ожидается не ранее 2025 года».

Шурыгин добавил, что если сейчас не производить новые модернизированные Ту-160, то Россия рискует остаться в скором времени без мощных стратегических бомбардировщиков.

«Ту-95 еще летают, но и их век недолог, Ту-22, при всех своих достоинствах более легкий самолет и не поднимает то количество вооружений, на которые способен Ту-160. И ждать сейчас, пока пойдет ПАК ДА, нецелесообразно, поэтому дорогу дают именно для Ту-160», – добавляет Шурыгин.

Необходимость модернизации Ту-160М2 обусловлена веянием времени – на его борту предполагается размещения новых видов вооружений, в том числе сверхдальнюю ракету Х-БД, способную донести свой боезаряд на расстояние свыше 3000 км. На новом стратегическом бомбардировщике предусмотрена также установка нового радиоэлектронного оборудования. «Зловещая угроза». Запад встревожен участием Китая в учениях «Восток-2022» Британская газета Daily Express расценила предстоящие учения России и КНР «Восток-2022» как... 31 августа 20:20

«Новый Ту-160М2 выполнен с элементами интегрированной модульной авионики, оснащен новыми вычислительными и бортовыми системами, средствами контроля, бесплатформенной инерциальной навигационной системой, комплексом РЭБ и системой управления вооружением. Решение о производстве обновленного Ту-160М2 было принято именно при необходимости создания переходного варианта стратегического ракетоносца», – считает член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

В конце 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов (ныне глава «Роскосмоса») отмечал, что улучшенные Ту-160 будут сделаны практически полностью на новой элементной базе и получат новые двигатели НК-32 производства «ОДК-Пермские моторы».

«Бомбардировщики Ту-160 в ближней перспективе останутся мощным средством ядерного сдерживания, – рассказал «Газете.Ru» авиационный эксперт Юрий Пеляев. – Ставка делается на их сверхзвуковую скорость полета и молниеносное поражение целей ракетами, в первую очередь стратегическими крылатыми ракетами, способными нести ядерные боеголовки. «Белым лебедям» даже не нужно входить в зону ПВО противника, их вооружение способно достигнуть цели на расстоянии от двух до пяти тысяч километров. Строительство новых Ту-160 позволит полностью закрыть нишу авиационных вооружений на случай ядерного конфликта».