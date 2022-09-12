Российским военным выдадут новые аптечки

Коллегия Военно-промышленной комиссии поручила «дочке» «Ростеха» разработать новую аптечку для военнослужащих, узнала «Газета.Ru». Вопрос к содержанию нынешнего набора из комплекта экипировки «Ратник» возник в ходе специальной военной операции, сообщил источник в «Ростехе». В нем всего 4 позиции — против 13 у ВСУ. В качестве основы для новой аптечки рассматриваются коммерческие варианты.

Эксперты Военно-промышленной комиссии (ВПК) в июле проанализировали комплектацию военных аптечек отечественных и иностранных производителей и пришли к выводу, что российская штатная армейская аптечка первой помощи индивидуальная (АППИ) не соответствует современным требованиям. По результатам исследования заместитель председателя коллегии ВПК Олег Бочкарев поручил руководству ЦНИИТОЧМАШ, входящему в «Ростех», предложить новый состав АППИ (письмо и доклад экспертов ВПК имеются в распоряжении «Газеты.Ru»).

Военно-промышленная комиссия на днях провела специальное заседание по вопросу армейских аптечек с привлечением руководителей двух десятков предприятий, сообщил «Газете.Ru» источник в «Ростехе».

«Тема обсуждения была посвящена новой аптечке для ВС РФ, вопрос возник в ходе специальной военной операции. Варианты нового наполнения имеются, в первую очередь будут учитываться требования Минобороны. Ряд аптечек, которые называются «коммерческими», проходят тестирование в боевых условиях, на их основе будет сформирован общий комплект новой аптечки для армии, а также для иных силовых структур с учетом специфики их действий», — рассказал собеседник издания.

Военная аптечка АППИ из комплекта экипировки «Ратник» была принята на снабжение приказом Минобороны от 21 мая 2011 года, сообщили специалисты ВПК. Ее содержание представлено лишь четырьмя позициями. Это жгут Эсмарха кровоостанавливающий, пакет перевязочный, средство перевязочное гемостатическое стерильное, средство для дезинфекции (таблетки).

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Как указали специалисты комиссии, в армейской аптечке солдат ВСУ 13 наименований, где помимо перевязочных материалов есть термоодеяло, карточка пострадавшего бойца и водостойкий маркер для нанесения информации.

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Комплект носимой армейской аптечки солдат США (Individual First Aid Kit) состоит из 14 позиций. Там предусмотрен зажим для остановки артериального кровотечения, щиток для глаза, большое количество перевязочных средств, таблеток для очищения воды и антибиотики Бацитрацин.

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Эксперты ВПК также рассмотрели коммерческие аптечки, которые производят в России. Среди них аптечка производства ТД «АППОЛО», созданная для военных. В ее состав входит кровоостанавливающий турникет, средство перевязывающее гемостатическое, пакет перевязочный индивидуальный с эластическим бандажом, актуальна и гелевая противоожоговая повязка с включением анилокаина и йодовидона. Всего в наборе 14 позиций, есть даже тонкий фонарик для оказания помощи в ночное время.

Еще одна коммерческая аптечка АИ-Н-2 производства «НПФ «Трансмедтех» — своего рода «мини-госпиталь», рассчитанный на оказание помощи 1-2 пострадавшим. Это набор первой помощи из 30 вложений для использования в условиях природной среды, в том числе длительного и автономного пребывания. Исполняется в вариантах «Спецназ» и «Спасатель».

«Имеющиеся в РФ коммерческие «тактические аптечки», несмотря на некоторые минусы, более пригодны для оказания первой помощи военнослужащим, чем штатная АППИ «Ратник», — пришли к выводу эксперты ВПК. — В этой связи бойцы ССО (силы специальных операций. — «Газета.Ru»), СпН (формирования специального назначения. — «Газета.Ru») и многие кадровые военнослужащие ВС РФ самостоятельно приобретают индивидуальные аптечки и не используют штатную».

Однако коммерческие варианты несколько дороже по сравнению со штатным из комплекта «Ратник».

«Необходимо отметить, что более высокая стоимость современных вариантов аптечек не может являться аргументом для продолжения использования крайне ограниченной штатной, поскольку от качества оказания первой медицинской помощи зависит жизнь военнослужащих», – отметили эксперты ВПК.

Как объяснил «Газете.Ru» ветеран Афганской войны полковник запаса Геннадий Шорохов, индивидуальным средствам первой медицинской помощи ни в Советской, ни в Российской армии особого внимания не уделялось.

«И дело здесь не в отсутствии внимания и заботы, просто военно-медицинская система была построена таким образом, что помощь предполагалась от профессиональных медиков. В том же Афганистане в каждой дивизии был штатный медсанбат, в полку – медицинский пункт, в батальоне – военный врач и фельдшер, в роте – санинструктор. При боевых действиях, при наличии ранений, эта система не успевала справляться. Тогда появились примитивные индивидуальные средства первой помощи, состоящие из перевязочного пакета и жгута. Обычно все это, для удобства ношения, упаковывалось в приклад автомата. Ставка делалась на экстренную эвакуацию раненых и оказания помощи военными медиками непосредственно в районе боевых действий», — сказал ветеран.

Такая тактика применяется и сейчас в ходе СВО, когда российские военные медики оказывают квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим на передовой в полевых условиях, отметил Шорохов. Благодаря им спасены многие жизни. Однако большое значение имеют и индивидуальные средства первой медицинской помощи, когда необходимо наложить жгут, сделать перевязку, ввести обезболивающее еще до прибытия профессиональных медиков, добавил ветеран. Особенно это касается подразделений спецназа, разведки, которые зачастую действуют в отрыве от основных сил.

«В 1992 году в Абхазии при ранении осколками грузинской бомбы в горах мне спасло жизнь наличие бинтов и обезболивающих средств, – рассказал «Газете.Ru» полковник запаса Владимир Попов. – Они оказались у абхазских ополченцев. Уже потом, во время командировок в Чечню, сам собирал необходимый пакет с медикаментами, потому что одного жгута и пары бинтов зачастую бывает недостаточно. К счастью, они не пригодились».