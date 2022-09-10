Что российские власти говорят о контрнаступлении Украины

В российском Минобороны объявили о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи. Силы переброшены «для наращивания усилий на донецком направлении». В администрации Харьковской области призвали мирных жителей срочно покинуть опасный регион, из-за чего в Сватово (Луганская народная республика) и на границе с Белгородской областью образовались пробки. Для переселенцев открыты пункты временного размещения, дежурят волонтеры и медики.

Минобороны России объявило о «свертывании и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР». Военная операция РФ на Украине. День 199-й Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма. Глава администрации... 11 сентября 00:01

«Для достижения заявленных целей СВО по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на донецком направлении», — сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Операция по переброске войск заняла трое суток. При этом были проведены отвлекающие и демонстрационные «мероприятия с обозначением реальных действий войск».

«В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии», — добавил Конашенков.

Согласно сообщениям Минобороны, ВС РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских военнослужащих и иностранных наемников, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии.

Бои в Соледаре

Глава Чечни Рамзан Кадыров также сделал заявление, уточнив, что союзные войска уже несколько дней ведут наступательные действия в Соледаре в ДНР, а сообщения в украинских СМИ про «отступление» пророссийских сил и «подобное» он назвал «полной чушью».

«Здесь наши бойцы совместно с союзными силами уже несколько дней ведут наступательные действия. Ночью они вступили в плотное боестолкновение с противником», — написал глава региона в Telegram, добавив что удержать позиции у украинских военных не получилось.

«Как итог, еще один отбитый укрепрайон, подбитая техника и трофей в виде БМП», — заключил он.

Эвакуация из Харькова

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рекомендовал всем жителям региона эвакуироваться из опасной зоны. «Я еще раз рекомендую всем жителям Харьковской области покинуть территорию с целью сохранения жизни и здоровья, находиться сейчас в своих домах опасно», — сказал он в видеообращении. В Минобороны Украины заявили, что в соцсетях много фейков о якобы взятых ВСУ населенных пунктах Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что в социальных сетях распространяется много фейков... 11 сентября 00:23

Для вынужденных переселенцев работают пункты временного размещения, где можно получить продукты и медикаменты. Кроме того, жителям Харьковской области пообещали единоразовую помощь в размере 10 тыс. рублей. «Люди также обращаются сейчас с главным вопросом — что будет с их заработными платами. В ВГА принято решение по выплате всей заработной платы, начиная с мая 2022 года», — заверил также Ганчев.

Поток эвакуирующихся движется из Харьковской области в Россию через территорию Луганской Народной Республики. Огромное скопление машин наблюдается в Сватово. «Это связано с тем, что этот город находится очень близко к Харьковской области, где сейчас идет эвакуация мирных граждан в связи с тем, что там сейчас идут активные боевые действия», — подтвердил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

На границе Белгородской области тоже образовалась пробка. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков уже прибыл на границу к месту, куда продолжают прибывать беженцы.

На въезде в область развернуты палатки, дежурят волонтеры и медики. Беженцев обеспечивают едой и водой.

«Я благодарю волонтеров, которые сейчас работают, которые отдают душу, внимание людям, которым очень не просто. Главы районов на месте. Медицина, питание, пограничная служба, военнослужащие — все отрабатывают» — заявил Гладков в Telegram.

«Прочитал, кстати, что езжу в броневике. Нет, езжу на своей обычной служебной машине», — добавил губернатор.