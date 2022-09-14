Ереван обвинил Баку в обстреле автомобиля ФСБ России. Азербайджан отверг обвинения

Минобороны Армении заявило, что Азербайджан обстрелял пункт дислокации пограничных сил ФСБ России в Гегаркунике. В результате ударов были повреждены здание размещения российских пограничников и военная техника, в частности, автомобиль УАЗ «Патриот». В Баку отвергли обвинения в обстреле. Столкновения на границе Азербайджана и Армении возобновились в ночь на 13 сентября. Ереван обратился за военной помощью к России и в ОДКБ.

Министерство обороны Армении подтвердило информацию о том, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по транспортным средствам ФСБ России в Гегаркуникской области на востоке Армении. «Российские миротворцы в Карабахе сдерживают пять армий» Азербайджан провел в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие», заняв несколько стратегических высот. Власти... 08 августа 10:56

Пресс-секретарь военного ведомства Арам Торосян сообщил, что транспортные средства ФСБ РФ участвовали в гуманитарной миссии.

«Это – очередное свидетельство того, что, несмотря на заявления официального Баку, азербайджанские ВС не ставят различий между целями», – заявил Торосян.

По его словам, с 13:00 вся линия границы от Сотка до Гориса — с востока до юга Армении — подвергается интенсивному ракетно-артиллерийскому обстрелу.

«Удары наносятся также по мирным населенным пунктам Армении. Применяются беспилотники. Подразделения ВС Азербайджана начали попытки позиционного продвижения», — сообщил Торосян. Он заверил, что армянские военные принимают меры, чтобы соразмерно ответить противнику.

Армянские СМИ сообщали, что азербайджанские военные нанесли артиллерийские удары по пункту дислокации Пограничных войск ФСБ России. Отмечается, что в результате обстрела были повреждены здание, где размещались российские пограничники, и военная техника.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в обстреле транспорта ФСБ РФ.

«Распространяя подобную информацию, армянская сторона пытается завуалировать совершенные ею провокации на границе между двумя странами, а также сделать Организацию Договора о коллективной безопасности инструментом в своей грязной деятельности», — утверждает военное ведомство.

Там подчеркнули, что ВС Азербайджана принимают ответные меры «исключительно в отношении легитимных военных целей вооруженных сил Армении».

В ФСБ России на данный момент не прокомментировали инцидент.

Ранее в Telegram распространились фотографии поврежденного УАЗ «Патриот». У автомобиля белого цвета с надписями «ФСБ России» разбито лобовое стекло и выбито стекло у правой передней двери. На автомобиле имеются российские госномера на черном фоне. Машины с таким номерами числятся в автопарке ВС РФ. Фотографии, по данным армянских СМИ, сделаны у пункта дислокации пограничных войск ФСБ в Гегаркуникской области.

Армения просит помощи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван обратился к Москве для получения военной помощи.

«Мы обратились к РФ в том числе за военной помощью. Кроме того, мы обратились к другим нашим партнерам, которые обсудят вторжение на суверенную территорию Армении на заседании Совета Безопасности ООН», — сказал глава правительства. Армения просит помощи России и ОДКБ. Что происходит на границе Армении и Азербайджана В Минобороны Армении сообщили, что в ночь на вторник Вооруженные силы Азербайджана обстреляли... 13 сентября 10:33

Власти Армении также попросили ОДКБ об оказании военной помощи.

«Мы просили о помощи, в том числе военной, для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении», — заявил Пашинян.

По его словам, участники заседания Совета ОДКБ зафиксировали факт вторжения азербайджанских военных на территорию Армении, а также обсудили предложение о создании механизмов мониторинга режима прекращения огня. В то же время Пашинян заявил, что пока не видит необходимости введения в стране военного положения.

«Решение о введении военного положения у меня на столе, мы за день по несколько раз оцениваем ситуацию, но если мы пока не ввели, значит не видим такой необходимости», — отметил он.

В ОДКБ ранее заявили, что считают неприемлемым применение силы.

«Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России», — сказано в сообщении.

Организация направит в Армению свою миссию. Ожидается, что она прибудет в Армению 15 сентября. Ее возглавит генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, в состав также войдут представители стран — участниц объединения (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также рассчитывает обсудить обострение конфликта между Баку и Ереваном на встрече с Владимиром Путиным в Самарканде, пишет Reuters со ссылкой на турецкого чиновника высокого ранга.

Новый виток конфликта

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях и агрессии. Армения в ходе эскалации потеряла 105 человек. Азербайджан сообщал о 50 погибших военных. Баку и Еревану ранее удалось договориться о прекращении огня с 09:00 мск при посредничестве Москвы, однако 14 сентября обстрелы возобновились. Пашинян: участники совета ОДКБ зафиксировали факт вторжения ВС Азербайджана в Армению Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что совет Организации Договора о коллективной безопасности... 14 сентября 18:46

В Минобороны Армении утверждают, что Азербайджан продолжает обстреливать населенные пункты Джермук и Верин Шоржа, а на остальных направлениях границы интенсивность боев спадает.

Омбудсмен Армении Кристине Григорян сообщила, что из-за обстрелов 2 570 жителей пограничных сел были эвакуированы, а четверо гражданских получили ранения.

Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило, что армянские военные обстреливают позиции ВС Азербайджана в населенных пунктах Зейлик, Елличе и Юхары Айрым Кяльбяджарского района.

Ереван и Баку с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Азербайджан утратил контроль над Карабахом.