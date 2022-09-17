Диверсанты, взрывы, перестрелка. Что произошло в Херсоне

Российские военные уничтожили диверсионную группу в центре Херсона во время короткого боестолкновения, сообщило агентство РИА «Новости». В городе слышали звуки стрельбы и несколько взрывов, сообщалось о работе российской системы ПВО. В результате перестрелки, которая продолжалась около 30 минут, никто из мирных жителей не пострадал, заявили в администрации региона.

Стрельбу из автоматического оружия и звуки взрывов было слышно вечером 17 сентября в центре Херсона. Также работала российская система ПВО. По данным ТАСС, в небе над городом не видели следов от ракет.

Издание «Вести Крым» сообщило, что в районе херсонского железнодорожного вокзала проводилась контртеррористическая операция. Звуки стрельбы продолжались не менее 30 минут, уточнил «Интерфакс».

«Контртеррористическая операция в самом разгаре — прямо в самом центре Херсона», — заявил корреспондент «Вести Крым».

«Задействована тяжелая техника — БТР и БМД», — сообщает СМИ. В материале говорится, что российские силовики «уничтожают боевиков, засевших в нежилом здании». РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона подтвердило информацию.

«В районе железнодорожного вокзала до улицы Ильи Кулика оцеплены кварталы. Перед этим были прилеты в этом районе. После началась перестрелка. Предварительно, идет ликвидация ДРГ (диверсионно-разведывательной группы — прим. «Газета.Ru»). Подтянута техника», — сказал собеседник агентства.

Он заявил, что о «прорыве» украинской армии в регион речи не идет.

Позже российские информагентства сообщили о том, что российские силовики нейтрализовали группу вооруженных лиц.

«Была выявлена группа вооруженных лиц, оказавших сопротивление. Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников», — сообщил агентству ТАСС представитель оперативных служб.

Он также заявил, что стрельба закончилась, а жертв и пострадавших среди мирных граждан нет. Эту информацию подтвердили в администрации Херсонской области.

«Существенного материального ущерба городу и его жителям не зафиксировано. Территория города Херсона и области полностью контролируется вооруженными силами и правоохранительными органами РФ», — указано в сообщении.

«Постоянные атаки, идут бои»

Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил агентству ТАСС, что украинские военные постоянно пытаются атаковать Херсонскую область. «Важно не проморгать наступление противника». В Запорожье фиксируют концентрацию сил ВСУ Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что необходимо отодвинуть линию... 13 сентября 11:37

«Есть постоянные атаки, идут бои, вчера были бои в районе Давыдов Брода… Все попытки отбиты. Там все подряд: и диверсанты, и иностранные наемники», — сказал он.

Днем 16 сентября украинские военные нанесли удар по администрации Херсонской области, расположенной в центре Херсона. Стремоусов заявил, что удар был нанесен ракетами системы HIMARS и пришелся прямо по его кабинету. При ударе погибли четыре человека, еще 13 получили ранения. Стремоусов назвал произошедшее терактом.

Он также объявил, что торжественные мероприятия ко Дню города в Херсоне 17 сентября отменили после обстрелов.

«Сегодня День города Херсона <...>. Мероприятиями занимаются городские власти, часть мероприятий была сохранена, торжественные убрали все», — сказал он.

При этом ранее Стремоусов объявил, что Херсонская область находится «под полным контролем союзных сил». По его словам, продвижения украинских войск вглубь региона «не наблюдается».

Попытка контрнаступления

Днем 17 сентября Минобороны РФ сообщило, что две роты Вооруженных сил Украины в районе поселка Правдино в Херсонской области (не более 50 км от Херсона) предприняли безуспешную попытку наступления. Военная операция РФ на Украине. День 206-й Российские силовики нейтрализовали в центре Херсона «группу вооруженных лиц, оказавших... 18 сентября 00:02

По данным ведомства, «в ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты».

В сообщении говорится, что украинские военные пытались прорваться при помощи девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады.

Минобороны ранее уже подтверждало попытки наступления ВСУ на юге страны. Атаки, утверждали в министерстве, были отбиты, а украинские военные понесли «значительные потери». В начале сентября Минобороны назвало безуспешными попытки украинских сил закрепиться в регионе.

Херсонская область находится под контролем российских войск с марта. В конце августа агентство Reuters со ссылкой на Южное военное командование Украины сообщило о начале контрнаступления украинских войск. О формировании условий «для серьезного контрнаступления» также заявлял телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.