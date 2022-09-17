Военная операция РФ на Украине. День 206-й

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа танка Т-72.
В ходе специальной военной операции танковый экипаж из Республики Башкортостан уничтожил «11 танков, четыре пикапа, один БТР противника и более 60 националистов, включая иностранцев, которые приехали помогать киевскому режиму».
Президент Польши Анджей Дуда хочет, чтобы Россия в качестве «репараций» дала согласие на аннексию Львовской области Украины, уверен экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, пишет РИА «Новости».
«Польский президент считает необходимым потребовать репарации за Вторую мировую и от России. <…> И в качестве компенсаций они хотят получить Львовскую область», — утверждает бывший нардеп.
Он полагает, что Варшава ищет любой предлог для начала переговоров с Москвой о судьбе западной части Украины.
Ранее Дуда выступил за требование репараций от России за Вторую мировую войну. По мнению президента, Россию тоже можно считать причастной к агрессии против Польши в том конфликте.
США обсуждают с Украиной поставки истребителей F-16, ЗРК Patriot, БЛА Grey Eagle, пишет Politico.
Музыкант Юрий Лоза заявил, что «самое страшное», что может ждать Максима Галкина, которого ранее Минюст признал иноагентом, — это забвение.
«Если мы не будем это [заявления Галкина] популяризировать, то он будет крякать сам себе», — сказал Лоза.
По его мнению, судьбы таких артистов простым гражданам неинтересны:
«Насколько злободневна эта тема для Маши Ивановой из села Большие Бузули, которая в пять утра идет доить корову? Да никаким образом она ей не злободневная. <…> Все люди, которые занимаются каким-либо делом, им абсолютно до фонаря, что там <…> говорит этот отставной российский артист».
Власти Тайваня исключили Россию из специальной безвизовой программы.
Об этом сообщило в пятницу вечером Центральное информационное агентство острова со ссылкой на внешнеполитическое ведомство, пишет ТАСС.
Программа была введена на экспериментальной основе четыре года назад. Безвизовый режим для россиян истек еще 31 июля, продлять его не стали. Но на практике программа перестала действовать еще в 2020 году с наступлением коронавируса.
Власти Тайваня осуждают спецоперацию России. Тэйбэй присоединился к западным санкциям против России. Российская сторона внесла Тайвань в список недружественных стран.
Также идет работа по линии центральных банков Шри-Ланки и России. Обсуждается возможность присоединения республики к российской платежной системе «Мир», сообщает РИА «Новости».
«Наше посольство обсуждает этот вопрос, потому что я знаю, что россияне хотят, чтобы им было легче платить картой на Шри-Ланке... Мы попробуем найти какой-либо путь, попробуем получить одобрение нашего центробанка, и после этого это будет возможно», — рассказал Гунавардана.
«Не делай этого», — сказал бы президент США Джо Байдену своему российскому коллеге Владимиру Путину, если бы тот решил применить ядерное или химическое оружие на Украине.
Так Байден ответил на соответствующий вопрос журналисту CBS. По его словам, использование неконвенциональных вооружений изменит облик войны, как ничто, со времен Второй мировой.
«Последствия будут. <…> И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», — добавил американский лидер, не уточнив, какие именно меры имеет в виду.
Минобороны России показало, как российский БТР-82А победил в дуэли американский M113, поставленный украинским войскам, пишет РИА «Новости».
Военные РФ захватили боевую машину, которую служащие ВСУ бросили при отступлении.
Было бы несправедливо наказывать страны Африки за сотрудничество с Россией, заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на встрече с Джо Байденом.
Он также заявил, что взволнован подготовкой американскими законодателями соответствующего законопроекта, пишет ТАСС со ссылкой на Белый дом.