Военная операция РФ на Украине. День 206-й

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Президент Польши Анджей Дуда хочет, чтобы Россия в качестве «репараций» дала согласие на аннексию Львовской области Украины, уверен экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, пишет РИА «Новости».

«Польский президент считает необходимым потребовать репарации за Вторую мировую и от России. <…> И в качестве компенсаций они хотят получить Львовскую область», — утверждает бывший нардеп.

Он полагает, что Варшава ищет любой предлог для начала переговоров с Москвой о судьбе западной части Украины.

Ранее Дуда выступил за требование репараций от России за Вторую мировую войну. По мнению президента, Россию тоже можно считать причастной к агрессии против Польши в том конфликте.