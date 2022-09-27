Минобороны получило ТОС-1А «Солнцепек». На что он способен

На вооружение российской армии поступили новые тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». В соцсетях уже публикуются кадры применения этого оружия в ходе спецоперации на Украине. В Минобороны РФ отмечают, что эти системы внушают противнику наибольший ужас и лишают возможности сопротивления. «Газета.Ru» — об особенностях ТОС и эффективности ее применения.

Минобороны России получило партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», собранных Омским заводом транспортного машиностроения (входит в корпорацию «Уралвагонзавод»).

«Омский завод транспортного машиностроения продолжает поставлять боевую технику в российские войска. В рамках гособоронзаказа предприятие досрочно отгрузило Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А», — отметили в пресс-службе Уралвагонзавода. «Для США весь мир — полигон». Как Украина стала площадкой испытаний американского оружия Украина в очередной раз предлагает использовать свою территорию в качестве полигона... 23 сентября 18:38

ТОС-1А «Солнцепек» — оружие ближнего боя, дальность его поражения — до 6 км. Высокая точность залповой стрельбы достигается прямым прицеливанием пусковой установки и автоматизированным наведением на цель по принципу «вижу — стреляю», что исключает попадание во второстепенные объекты.

Поражающий эффект достигается на площади до 40 тыс. кв. м.

С помощью лазерного дальномера расстояние до цели определяется с точностью до 10 м — для неуправляемых термобарических ракет это практически снайперский огонь. Батальон в составе 9 установок ТОС-1А, в одном пакете каждой из которых 24 заряда, способен уничтожить значительные силы противника.

Количество новых таких установок, поступивших на вооружение российской армии, не разглашается. Учитывая, что информация о заключении контрактов на выпуск новых огнеметных систем ранее не появлялась, но имеется контракт на их модернизацию, можно предположить, считают специалисты, что военные РФ получили усовершенствованные «Солнцепеки».

«Это нормальная практика – модернизация военной техники, которая получает принципиально новые качества в боевом применении. Тот же основной и самый массовый танк Т-72 прошел своеобразную эволюцию до уровня Т-72БЗ, которая представляется совершенно новым танком по всем характеристикам. Тяжелые огнеметные системы, которые были известны как ТОС-1 «Буратино», также получили свое развитие — появилась система ТОС-1А «Солнцепек». Следующая версия с улучшенными качествами обозначается как ТОС-2 «Тосочка».

Сейчас российскими военными, судя по всему, наиболее востребованной оказалась именно усовершенствованная система «Солнцепек», с дальностью стрельбы ракетами объемного взрыва до 6 км и способностью поражать цели прямой наводкой в зоне видимости.

Ракеты «Тосочки» летят и на 120 км, но они все-таки являются неуправляемыми, и нельзя исключить вероятность их отклонения, что может привести к поражению объектов гражданской инфраструктуры. Мы же стараемся бить метко и больно», — сказал «Газете.Ru» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Предшественник «Солнцепека» — ТОС-1 «Буратино» — успешно применялся во время военных кампаний в Афганистане, в Чечне, напоминает ветеран боевых действий, полковник запаса Геннадий Шорохов. Откуда легионеры едут воевать за Украину За последние несколько дней Минобороны России отчиталось о потерях среди иностранных наемников... 26 сентября 18:54

«Наибольшая его эффективность достигалась в горных районах, в узких ущельях, при наличии многочисленных пещер, где подрыв боезапаса обеспечивал более плотное облако перепада давления. Сложность заключалась в доставке самой огнеметной системы в труднопроходимые районы, ведь у «Буратино» в качестве боевой машины использовалась база танка Т-72, а заряжающая машина на базе автомобиля КрАЗ, в горах они не всюду проходили. Здесь выручали компактные переносные реактивные пехотные огнеметы «Шмель», обладающие таким же принципом действия. Уже в ходе операции в Чечне ТОС-1 проявили себя при штурме населенных пунктов, срабатывая гораздо эффективнее артиллерии и реактивных систем «Град» — после залпа «Буратино» войска безопасно продвигались вперед», — отметил Шорохов.

Российские ТОС являются уникальным оружием, которому нет аналогов в мире. Подобные вооружения не производят ни в США, ни в других странах — американские военные используют другую концепцию доставки полезной нагрузки и поддержки войск на передовой, предпочитая вызывать авиацию или огонь артиллерии, что требует определенного времени.

ТОС армии РФ действуют непосредственно в боевых порядках и готовы к немедленному применению в случае сопротивления опорных пунктов противника. Быстрота имеет первостепенное значение.

В Вооруженных силах РФ тяжелые огнеметные системы стоят на вооружении «химиков» — так в армии называют части РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты), что связано с использованием термобарических боеприпасов. Таких — три бригады окружного подчинения и два полка армейского подчинения, а также отдельный огнеметный батальон, на вооружении которых находится 72 системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек», а также некоторое количество ТОС-2 «Тосочка».

Вероятно, сейчас в ходе специальной операции задействованы подразделения 29-й бригады РХБ защиты (г. Камышин) Южного военного округа или созданного в мае 2021 в составе 49-й общевойсковой армии нового полка РХБ защиты того же военного округа, на вооружении которых стоят «Солнцепеки».