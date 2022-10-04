Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Туристка вышла замуж за представителя африканского племени 19:05
Дизайнер интерьеров Голуб рассказала, какое освещение нужно... 19:05
Украина подала заявку на включение Одессы в список... 19:04
Экс-депутата Максима Каца внесли в базу сайта «Миротворец» 19:03
Актер фильма «Бэтмен» Барри Кеоган рассказал, как получил... 19:01
Власти Энергодара заявили об обстреле района ТЭС в пригороде... 19:00
Ученые нашли 50 новых генов, связанных с риском... 18:58
Toyota представила внедорожную версию RAV4 18:55
Нобелевский лауреат Цайлингер заявил, что квантовая телепортация людей... 18:55
Украинские СМИ: журналиста Гордона ударил неизвестный у его офиса 18:53
Сделать Газету.Ru своим источником в Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Армия

«Три раза за пять минут бахнуло на весь город». Что за «взрывы» услышали в Калуге, Туле и Рязани

Калужский губернатор Шапша объяснил хлопки 4 октября пролетом сверхзвуковых самолетов

close
100%
Вид на Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь в Калужской области

Вид на Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь в Калужской области

Александр Рюмин/ТАСС
4 октября жители сразу нескольких российских регионов сообщили, что слышали «звуки взрывов». Позднее местные власти, МЧС и Росавиация уточнили, что люди приняли за «хлопки» шум от пролета сверхзвуковых самолетов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша объяснил, что за «хлопки» слышали днем 4 октября жители региона.

«В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Оперативные службы никаких инцидентов не фиксируют.

Предположительно, это звук от сверхзвуковых самолетов», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Позднее он обновил пост, добавив, что версию пролета сверхзвуковых самолетов подтвердила Росавиация.

«Слышали взрывы, трясло окна»

Ранее во вторник жители Калуги и Обнинска сообщали, что услышали «три таинственных гулких хлопка», от которых вибрировали стекла в многоэтажных домах и других зданиях.

«Жители Калуги сообщают, что слышали взрывы. По словам подписчиков, «три раза за 5 минут бахнуло на весь город».

Сообщается также, что в центре города трясло окна. В МЧС заявили, что тоже слышали звуки взрывов, но об их происхождении пока не знают», — говорится в публикации Telegram-канала «Подъем». Уточняется, что речь идет о «трех звуковых волнах» в промежутке примерно с 15:30 по 15:50.

Отметим, что громкие хлопки слышали также и жители соседних регионов. Так, об этом сообщали читатели «Тульских новостей»:

«Туляки снова обратили внимание на громкие хлопки, которые были слышны на всей территории города и Большой Тулы. Звуковые волны «прошлись» над городом около 15:35 и 15:45. Жители муниципалитетов также слышали громкие хлопки. В МЧС ранее заявляли, что источником громкого звука может быть переход самолета на сверхзвуковую скорость», — говорится в публикации.

Издание также приводит комментарий ГУ МЧС России по Тульской области, согласно которому информация об авариях и нештатных ситуациях на территории региона в ведомство не поступала.

«Предположительно источником звука было преодоление самолетом звукового барьера», — указали в министерстве.

Добавим, что аналогичные хлопки слышали во вторник жители Рязанской области.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+