«Народу не хотят говорить даже часть правды об СВО»

Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов призвал лучше информировать население о положении дел в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, россияне узнают информацию от военных корреспондентов и губернаторов, не от Министерства обороны. Что предлагает Картаполов — в материале «Газеты.Ru».

Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов в эфире канала «Соловьев. Live» призвал «перестать врать» о положении дел при освещении специальной военной операции на Украине. С 2018 по 2021 год Картаполов был замминистра обороны РФ, начальником Главного военно-политического управления Минобороны

«Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей», — заявил он.

«Враг на нашей земле»

По словам Картаполова, сейчас «враг на нашей земле», имея в виду, что «практически все приграничные села Белгородской области разрушены, у нас российский город Валуйки, город-крепость, кстати, находится под постоянным огневым воздействием».

В этом случае, отметил он, информированием жителей страны занимается «кто угодно» — военные корреспонденты, региональные власти, но не Министерство обороны, чьи сводки «практически не меняют своего содержания: сбили 10 снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни нацистов, и все».

По его словам, россияне понимают уровень достоверности сводок Министерства обороны. Он считает, что до людей доносят искаженную информацию.

«У нас же народ не глупый, далеко не глупый. Но он видит, что его не воспринимают, ему не считают нужным говорить даже не всю правду, а хотя бы ее часть», — сказал он. Что будет с долгами и рабочими местами мобилизованных Граждане России, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, получат статус... 22 сентября 00:06

Подобная ситуация, по его словам, может привести к утрате доверия к официальным источникам.

В качестве адекватного типа информирования жителей страны Картаполов привел в пример сводки Советского Информбюро, которое докладывало гражданам СССР в 1941-1945 годы о ситуации на фронтах Великой отечественной войны. По его мнению, сводки учитывали как отступления советских военных, так и результативные действия.

«В каждой сводке говорили о том, что где-то мы отходим, где-то упорно отражаем атаки превосходящих сил противника. Но в каждой сводке говорили, что одна бригада совершила такое-то действие. Наши славные летчики сбили 10 самолетов противника, а наши потери составили 7 самолетов. И люди, которые слышали Левитана, которые читали сводки в газетах «Правда» и «Известия», они понимали, что ситуация тяжелая, понимали, что есть опасность для родины», — отметил Картаполов.

Генерал-полковник назвал одной из главных проблем российской армии слабую работу разведки, в частности, участие Воздушно-космических сил и спутниковой группировки.

«Главная наша проблема сегодня – это разведка, средства разведки, которые позволяли бы вскрывать объекты противника на всю глубину», — сказал генерал.

Кроме того, он отметил, что обсуждать решения Генштаба можно сколько угодно, однако в действительности никто не располагает достаточным объемом сведений для этого.

Также он указал, что возникает «много вопросов к командованию Воздушно-космическими силами о состоянии и возможностях спутниковой группировки, вопросов к главному разведуправлению Генштаба». Он отметил, что «объектов (поражения. – «Газета.Ru») много, но на каждый нужен наряд сил, определенное количество экипировки и боеприпасов».

Курская дуга и мобилизованные

3 октября Картаполов заявил, что мобилизации 300 тысяч резервистов вполне достаточно, чтобы успешно завершить специальную военную операцию на Украине:

«Все будет зависеть от дальнейшего хода операции. Мы знаем, что СВО идет в соответствии с планом. Если озвучена именно эта цифра в 300 тысяч, то она максимально просчитана, полностью продумана и глубоко обоснована. Нам следует полагать, что этого количества хватит для завершения целей СВО».

Тогда же он заявил, что ВС РФ при подготовке к обороне стоит учитывать опыт советских военных во время Курской оборонительной операции (Курская дуга) в 1943 году. По его словам, необходимо строить укрепления.

«После Сталинграда, как вы помните, мы там, под Курском, перемололи их и пошли в наступление», — сказал генерал.

По данным портала история.рф, потери советских войск в ходе Курской битвы составили 860 тыс. человек; свыше 6 тыс. танков и САУ; 5 тыс. орудий и минометов, 1,5 тыс. самолетов. Немецкие войска потеряли около 500 тыс. солдат убитыми, ранеными и пропавшими без вести; 1,5 тыс. танков; более 3 тыс. самолетов; 3 тыс. орудий.