Что будет с долгами и рабочими местами мобилизованных

Граждане России, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал президент Владимир Путин. Центробанк рекомендовал предоставить мобилизованным кредитные каникулы по всем видам займов. Кроме того, в Госдуму планируют внести законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам таких заемщиков. О том, какие еще принимаются меры, — в материале «Газеты.Ru».

Дадут кредитные каникулы?

Россиянам, которые будут призваны в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации, будут давать кредитные каникулы по всем видам займов, в том числе по ипотеке. Как сообщается на сайте Центробанка, они смогут обратиться в свой бaнк или микрофинансовую организацию за отcрочкой по платежам.

«Рeгулятор рекoмендовал бaнкам, МФО и дрyгим профессиональным кредитoрам идти навстречу таким заaемщикам и разрaботать cпециальные прогрaммы кредитных кaникул и рeструктyризации либо адaптировать существyющие», — говорится в сообщении ЦБ. Военная операция РФ на Украине. День 210-й Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Ей подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную... 21 сентября 23:58

Кроме того, рекомендовано не начислять по договорам мобилизованных штрафы и пени, приостановить взыскание просроченной задолженности и не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее могло быть обращено взыскание. Банки также попросили не предъявлять таким заемщикам требования о досрочном исполнении обязательств. При этом реструктуризации не должны ухудшить кредитные истории. Соответствующие рекомендации распространяются и на близких родственников таких заемщиков, если те находятся у них на иждивении.

Как отмечает регулятор, «в дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе». Пока никаких поправок в законодательство не принято.

По словам главы комитета Гоcдумы по финансовому рынку Анатолия Акcакова, они уже готовятся и их могут принять буквально «в эти дни». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов днем утверждал обратное: никаких отсрочек по ипотечным выплатам, по его словам, не предоставят, но у мобилизованных будет высокая зарплата. «Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — отмечал он. На комментарий журналиста о том, что есть россияне, доход которых был высоким и до мобилизации, депутат заявил, что «у них есть возможность закрыть ипотеку и так».

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов уточнил, что поправки о кредитных каникулах могут принять, если банки и микрофинансовые организации «не прислушаются» к рекомендациям ЦБ. Саму инициативу узаконить отсрочки он назвал «правильной и своевременной», пояснив, что даже если у мобилизованных будет финансовая возможность вносить платежи, у них может не быть технической возможности перевести средства из-за отсутствия связи.

Эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» Павел Склянчук полагает, что кредитные каникулы в первую очередь стоит вводить по льготным ипотечным программам. Кроме того, Склянчук предложил подумать о единообразном порядке начисления и оплаты услуг ЖКХ мобилизованных.

Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко выразил уверенность, что, судя по опыту обслуживания ипотечных кредитов контрактниками, ежемесячного денежного довольствия «для подавляющего большинства мобилизованных» достаточно, чтобы обслуживать кредит.

Или будут платить за заемщика?

Первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что до конца недели в Госдуму будет внесен законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных граждан. «Никто не угрожал России». Как Запад отреагировал на частичную мобилизацию, объявленную Путиным Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России с 21 сентября, а также... 21 сентября 23:48

«Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы РФ, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов», — сказал депутат в беседе с ТАСС. Мера должна распространяться на «весь период службы в рядах российской армии».

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в структуре выданных ипотечных кредитов наибольшая доля — 45,9% — у заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет. Доля заемщиков моложе 30 лет составляет 22,3%, заемщиков от 40 до 50 лет — 22,6%. По информации ЦБ, ипотека на новое жилье практически полностью выдается в рамках льготных программ.

Объем задолженности россиян по кредитам на 1 февраля 2022 года был равен 24,7 трлн руб., за год показатель вырос на 23,2%. Наиболее значительный уровень закредитованности фиксировался в Калмыкии (индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет 103,5%), Тыве (90%) и Удмуртской Республике (83%).

Что будет с работой

В случае получения работником повестки трудовой договор с ним должен быть расторгнут согласно п. 1 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса. Призывникам как на срочную службу, так и в рамках мобилизации положено выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ст. 178 ТК). Также им выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск.

В настоящее время у работодателя нет обязанности ни сохранять за уволившимся работником его место, ни принять его на другую должность в ту же организацию по возвращении с военной службы. Сенаторы готовят поправки, которые это изменят и помогут сохранить трудовые гарантии мобилизованных. Кроме того, рассматривается возможность выплат компенсации в случае потери рабочего места.

«Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает свое рабочее место, сохранил за собой это место. Будем работать над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы сохранить трудовые гарантии и обеспечить меры господдержки частично мобилизованным», — пообещала глава социального комитета Совета федерации Инна Святенко. Замглавы ЛДПР, глава комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал инициативу, отметив, что она должна быть межфракционной.

Как еще обещают помочь?

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко анонсировала ряд льгот для участников спецоперации на Украине. По ее словам, ряд мер поддержки уже принят.

«Это и медицинские, и налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата к пенсии, и многое другое. Важно, что все эти льготы будут распространяться и на тех, кто будет призван в рамках частичной мобилизации», — уточнила спикер. «То вписывал, то зачеркивал эти имена»: Путин в Новгороде рассказал о Николае II и Ленине Президент Владимир Путин на торжествах в честь 1160-летия зарождения российской государственности... 21 сентября 20:46

С 25 июля гражданских специалистов, которые уезжают работать на Украину, приравнивают к ветеранам боевых действий. Вернувшись, они смогут бесплатно лечиться в ведомственных госпиталях, без очереди получать услуги в различных организациях, оплачивать коммуналку по сниженным тарифам, их также освободят от налога на имущество.

Депутаты от «Единой России» направили в Минпросвещения и Минобразования письма с предложением гарантированно предоставлять академический отпуск студентам, которые участвуют в спецоперации. После возвращения они смогут восстановиться на курс, сдать все экзамены и снова посещать занятия.

Согласно законодательству РФ, семьям погибших военнослужащих положены страховка и единовременное пособие в размере 7,421 млн руб. Президент Владимир Путин также издал отдельный указ, касающийся только участников боевых действий на Украине. Государство выплачивает родственникам погибших дополнительно еще 5 млн руб. В случае ранения компенсация составит 3 млн руб.