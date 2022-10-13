«Наших возможностей не хватает». Как Запад пытается закрыть небо Украины

Владимир Зеленский сообщил, что на вооружении украинской армии находится лишь 10% систем ПВО от необходимого уровня. Ранее документ о создании общеевропейской системы ПВО подписали 15 стран. Также глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что Украине необходимы дополнительные системы ПВО, артиллерии и другие средства поражения. Как Украина собирается закрывать небо — в материале «Газеты.Ru».

Зеленский поблагодарил Германию за поставку первой системы противовоздушной обороны IRIS-T, однако заявил, что на вооружении Украины находится лишь 10% систем ПВО от необходимого.

«Наших возможностей, чтобы закрыть небо, не хватает. <...> Мы хотели бы от Запада поставок систем ПВО в разы больше. И тут нечего добавить: у нас есть 10% от того, что нам необходимо», — сказал он.

Также он поблагодарил ФРГ и США за поставку систем IRIS-T SLM и ЗРК NASAMS, а также за призыв к другим странам, в частности, к Италии и Франции, активизироваться в данном вопросе и оказать «посильную помощь».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что 12 октября в Брюсселе на встрече с представителями стран НАТО и союзниками Украины, была достигнута договоренность о поставках Киеву современных систем ПВО.

«Принимаются решения о закрытии неба Украины. Усиление украинской системы ПВО — это то, что нам нужно», – указал руководитель офиса главы государства.

IIRIS-T SLM Mk III – зенитный ракетный комплекс средней дальности, спроектированный инженерами немецкой военно-промышленной компании Diehl Defence совместно с австралийской компанией CEA Technologies. Максимальная дальность поражаемой цели — 40 км, высота перехвата – 20 км, скорость зенитной управляемой ракеты – около 3150 км/ч.

NASAMS – норвежский (совместно с американской фирмой Raytheon) зенитный ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения маневрирующих целей на малых и средних высотах. Не уточняется, какую именно модификацию систему получит Киев, однако последняя модификация – NASAMS 3 – обладает кассетной установкой с ракетами малой дальности AIM-9X Sidewinder Block II с изменяемым вектором тяги, AIM-120 AMRAAM, а также AMRAAM-ER, которая позволяет поражать быстро летящие и маневрирующие цели на расстоянии до 50 км. Система совместима с немецкой Iris-T.

В свою очередь, военный советник при ОБСЕ, историк Ральф Боссхард заявил RT, что поставки Киеву IRIS-T SLM вряд ли дадут преимущество в конфликте.

«Поставка нескольких огневых единиц c 40-километровым радиусом действия в страну площадью 1,3 тыс. на 600 км — это, конечно же, лишь капля в море. К тому же трудно определить конкретный военный эффект от поставок боевой системы, которая до сих пор ещё никогда не применялась в бою», — пояснил он. «Военная поддержка уже в пути». Как Запад отреагировал на удары по Украине В ООН, НАТО, ЕС и ряде европейских государств осудили ракетные удары по Киеву и другим украинским... 10 октября 20:31

Также по словам военного эксперта Игоря Коротченко, немецкая система вряд ли доставит много проблем России, поскольку РФ обладает ракетами комплекса «Искандер-М».

«Речь идет об аэробаллистических ракетах, которые входят в состав этого комплекса. Их перехват на сегодняшний день представляет достаточно сложную цель для любой системы ПВО, в том числе и для IRIS-T», — объяснил эксперт.

Испанские поставки

13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Испания передаст Украине четыре из своих систем противовоздушной обороны Hawk. На данный момент Мадрид уже внес более 200 млн евро в Европейский фонд мира для Украины, свидетельствуют данные Минобороны королевства.

«Я приветствую заявление Испании об отправке четырех пусковых установок Hawk для усиления ПВО Украины...», — сказал он.

ЗРК MIM-23 Hawk (Mobile Interceptor Missile – мобильная ракета-перехватчик) представляет собой комплекс средней дальности. Комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет. Принят на вооружение в 1960 году, последняя модернизация — середина 1990-х годов, в рамках которой ракета получила более мощный двигатель и иные характеристики, что позволяет довести дальность применения до 45 километров, максимальную высоту поражения цели – до 20 километров. Также модификация получила новую боевую часть с готовыми осколками массой 35 г каждый.

Единая европейская система ПВО и помощь США

13 октября по инициативе Германии 15 европейских государств подписали протокол о намерении создать общеевпропейскую систему ПВО Sky Shield, сообщила глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер. По ее словам, подписание протокола свидетельствует о стремлении усилить европейскую составляющую в НАТО.

К инициативе, помимо Бельгии и Германии, присоединились Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения.

По словам Ламбрехт, Sky Shield создается в целях закрытия брешей в ПРО и планирует объединить различные системы, предназначенные для уничтожения крылатых и баллистических ракет и боевых беспилотников. Среди подобных систем называется немецкая IRIS-T, одну из которых Германия передала Украине. Сам бундесвер пока не принял эти системы на вооружение.

По словам Ламбрехт, в систему должны войти системы IRIS-T SLM, Patriot и еще более совершенные. В качестве системы для перехвата ракет в Европе изучают американо-израильскую Arrow 3 (ивр. ‏חץ — «Хец», «Стрела») – израильские противоракетные системы, разработанные совместно с американским концерном Boeing. Предназначается для перехвата за пределами атмосферы баллистических ракет с дальностью от 400 до 2000 километров. В состав комплекса планируется интегрировать РЛС Super Green Pine или Great Pine, что позволило бы обнаруживать цели на дальности до 900 километров. Первоначально рассматривался как один из пяти компонентов системы ПРО Израиля. В 2015 году испытания системы завершены и признаны успешными. «Немецкий щит». Из-за Украины Берлин хочет создать единую ПВО в Европе Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшие годы страна потратит «существенные средства»... 04 сентября 19:42

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии.

«Мы знаем, что Украина все еще нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии наряду с другими возможностями», — сказал Остин.

Уже 13 октября Остин намекнул, что у Запада нет возможности быстро предоставить Украине средства ПВО в связи с нехваткой запасов. Отвечая на вопрос журналиста Остин отметил, что дело отнюдь не в отсутствии политической воли.

Также неназванный высокопоставленный дипломат сообщил телеканалу Sky News, что нехватка систем ПВО является ключевым фактором, который сдерживает способности военных доноров Украины реагировать на запросы Киева.

«Купола» над Украиной не будет

12 октября газета The Washington Post сообщила, что Израиль отказался поставлять Украине элементы системы противоракетной обороны «Железный купол» (Iron Dome). В газете отмечают, что Тель-Авив намерен поддерживать стратегические отношения с Россией в Сирии и других горячих точках, поэтому поставка систем ПВО Киеву неприемлема.

«Украина обратилась к Израилю, а Израиль отказался поставлять. Всякий раз, когда Конгресс спрашивает администрацию об этом, они искусно уворачиваются и говорят что-то вроде: «Мы ценим все без исключения государства, готовые оказать помощь», — заявляет источник газеты.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что Украина вела долгие переговоры с Израилем по теме ПРО, однако к соглашению стороны не пришли. Данную информацию подтвердил анонимный помощник американского конгрессмена. Он отметил, что администрация США не оказывала давления на Тель-Авив, несмотря на то, что «Железный купол» был разработан при финансовой поддержке Вашингтона.