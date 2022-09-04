«Немецкий щит». Из-за Украины Берлин хочет создать единую ПВО в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшие годы страна потратит «существенные средства» на модернизацию системы противовоздушной обороны континента, предлагая другим странам ЕС «участвовать в работе по созданию общей ПВО». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, зачем это нужно Берлину и к чему приведет.

На этой неделе в столице Чешской Республики в Карловом университете канцлер ФРГ Олаф Шольц озвучил взгляд правительства Германии на обновленную систему ПВО Европейского союза. «Россия радикально увеличивает парк Ту-160. Это плохой сигнал для НАТО» Вооруженные силы РФ «перезагружают» программу самолетов Ту-160 «Белый лебедь» и к имеющимся... 03 сентября 23:29

Официальные представители Бундесвера уже говорили о концепции «Германского щита» с различными мерами противодействия средствам воздушного нападения на разных высотах – предельно малых, средних, больших и в стратосфере.

В качестве автоматизированной системы управления в этой связи предлагаются разработки концерна Airbus – Airbus' Surface-to-Air Operations Center battle management system (SAMOC).

Система SAMOC, по мнению специалистов, сможет объединить компоненты сил и средств ПВО из государств-участников НАТО и стран, не входящих в НАТО. Текущие страны-эксплуатанты подобной системы – Германия, Венгрия и Саудовская Аравия.

Немецкие и голландские военные ведомства объединили свои средства ПВО во время предыдущих учений. Олаф Шольц в своем выступлении в Карловом университете упомянул Польшу, страны Балтии, Чехию и скандинавские государства в качестве возможных участников для последующей интеграции.

Ранее в этом году официальные лица ВВС Германии дали старт закупкам «систем верхнего уровня» – противоракетных комплексов типа Arrow-3 производства Israel Aerospace Industries.

Этот ПРК предназначен для уничтожения боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет в заатмосферном пространстве и поражения космических аппаратов на низких околоземных орбитах. Правда, до настоящего времени система так и не поступила на оснащение Бундесвера.

Что касается «нижнего уровня защиты», германские компании Rheinmetall, Hensoldt и DiehlDefense в прошлом году объединились в кооперацию соисполнителей, основанной на производстве зенитной ракетной системы Diehl Iris-T SLM.

Ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) и другие предприятия в этой связи также начали рекламировать и предлагать высокомобильные зенитные ракетные системы и комплексы, специально ориентированные для противоборства с небольшими беспилотными летательными аппаратами. Запорожская АЭС больше не подает электроэнергию на подконтрольные Украине территории Технический сбой в работе Запорожской АЭС привел к тому, что территории, подконтрольные Киеву... 03 сентября 17:50

В сегменте ЗРК/ЗРС средней дальности, предназначенных для борьбы с аэродинамическими целями типа пилотируемой авиацией и тактическими баллистическими ракетами, Германия стремится также взять на себя лидирующую роль, заменив американские ЗРС Patriot собственной разработкой под названием TLVS (Taktisches Luftverteidigungssystem).

Однако в прошлом году программа была закрыта из-за опасений, что необходимые инвестиции в ее разработку и серийное производство приведут к оттоку средств, предназначенных для создания систем для борьбы с БЛА.

Последствия этого решения могут подорвать устремления Германии занять лидирующие позиции в области систем противовоздушной обороны.

Поскольку Берлин решил отказаться от создания собственной перспективной системы ПВО типа TLVS, другие страны начали искать поставщиков зенитного ракетного вооружения на стороне или просто заказывали модернизацию у США имеющихся у них на оснащении ЗРС Patriot.

Не приходится сомневаться, что на пересмотр и уточнение взглядов немецкого руководства на создание системы противовоздушной обороны европейского континента определяющее влияние оказал опыт боевых действий, полученный в ходе проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Для успешного осуществления любой наступательной/оборонительной операции надежное прикрытие группировок войск и важнейших инфраструктурных объектов всеми возможными силами и средствами ПВО и раньше считалось одним из важнейших условий, но на фоне событий на Украине значение войск ПВО выросло кратно.

Особенно остро стоят сегодня вопросы борьбы со снарядами и управляемыми ракетами РСЗО и беспилотными летательными аппаратами.

В этой связи можно смело утверждать, что Берлин может в ближайшее время реанимировать программу TLVS.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).