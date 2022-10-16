Россия отправила авиацию в Белоруссию

В Белоруссию начали перебрасывать российскую боевую авиацию из совместной армейской группировки. О прибытии первых эшелонов российских военных Минск сообщал 15 октября. Всего в состав группировки войдут 9 тыс. военнослужащих ВС РФ. Региональная группировка войск будет «исключительно оборонительным проектом», заявляли в Генштабе Белоруссии. Необходимость в ее развертывании Минск объяснил действиями Украины и стран НАТО у границ.

В Белоруссию начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск из России, сообщила пресс-служба Минобороны страны. Военная операция РФ на Украине. День 235-й По факту ЧП на полигоне в Белгородской области возбуждено уголовное дело, сообщили в СК... 16 октября 18:09

Как пишет «Российская газета», в числе самолетов есть и истребители-перехватчики МиГ-31. В Telegram-каналах уже появились кадры летящего истребителя МиГ-31, снятые очевидцами. Эти самолеты являются носителями сверхзвуковых ракет «Кинжал».

Кроме того, в республику уже прибыли первые эшелоны с российскими военными, входящими в состав региональной группировки войск.

«Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее девяти тысяч человек», — рассказал помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

Он добавил, что более подробную информацию ведомство сообщит на брифинге для иностранных военных атташе.

В Минобороны Белоруссии рассказали, что солдат «радушно встретили с хлебом и солью».

Оборонительный проект

Ранее заместитель начальника Генерального штаба ВС Белоруссии Виктор Тумар объяснил, что решение о задействовании региональной группировки войск было необходимо, чтобы усилить охрану и оборону белорусской границы и снизить военную активность в приграничных районах.

При этом основу группировки составит белорусская армия «по штату мирного времени» и отдельные российские воинские формирования.

По информации белорусского Минобороны, региональная группировка войск является «исключительно оборонительным проектом», а решение о ее размещении продиктовано «непрекращающейся активностью в приграничных с районах».

Тумар обратил внимание, что ситуация на границе свидетельствует о нарастании угрозы безопасности Союзного государства и «требует принятия немедленных мер».

«Обострение на западных границах»

10 октября президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Александр Лукашенко объяснил это решение «обострением на западных границах Союзного государства». ВСУ обстреляли Белгородскую область. Загорелась нефтебаза Несколько дней подряд ВСУ активно обстреливают Белгородскую область. В субботу, 15 октября... 15 октября 18:52

Перед этим белорусский президент неоднократно заявлял, что Украина осуществляет провокации на белорусской границе. Он также утверждал, что украинские военные стянули к границе группировку до 15 000 человек и «осуществляют там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроили заграждения на дорожных направлениях».

По словам Лукашенко, Украина планирует нанести удар по территории Белоруссии. Об этом, как сказал белорусский президент, Минск предупредили «по неофициальным каналам».

Глава государства также обращал внимание, что Польша, Литва и Латвия наращивают военные силы у границы с Белоруссией.

После начала военной операции на Украине Лукашенко заявлял, что Минск не будет участвовать в ней. При этом в октябре он рассказал, что страна участвует в конфликте, поддерживая Россию, но, подчеркнул Лукашенко, Минск своих военных никуда не отправляет.

«Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам», — говорил Лукашенко.