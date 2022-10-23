Су-30 упал на жилой дом в Иркутске. Что известно об авиакатастрофе

В воскресенье истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета и упал на двухтажный деревянный дом в Иркутске. Оба пилота погибли. Из местных жителей, по словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, никто не пострадал. На месте ЧП вспыхнул пожар, площадь которого составила 200 кв. м. В МЧС сообщили, что возгорание локализовано. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Истребитель Су-30 упал в Иркутске на двухэтажный дом. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ.

Выехал на место. Все подразделения уже здесь. Информации о пострадавших пока нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области, самолет Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета.

В ведомстве уточнили, что истребитель упал в городской черте, в секторе частной застройки — на деревянный жилой дом во Втором Советском переулке, после чего начался пожар. Площадь возгорания достигла 200 кв. м. Позднее в МЧС сообщили о локализации пожара.

По данным МЧС, ЧП произошло по адресу: мкр Ново-Ленино, ул. Павла Красильникова, д. 30. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, передает ТАСС.

В результате падения истребителя в Иркутске погибли оба пилота, сообщили в экстренных службах города.

Работа пожарных на месте падения истребителя Су-30 в Иркутске, 23 октября 2022 года Пожар после падения истребителя Су-30 на двухэтажный дом в Иркутске, 23 октября 2022 года Пожар после падения истребителя Су-30 на двухэтажный дом в Иркутске, 23 октября 2022 года На месте крушения самолета Су-30 в Иркутске, 23 октября 2022 года Работа пожарных на месте падения истребителя Су-30 в Иркутске, 23 октября 2022 года Полную галерею можно посмореть

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Из местных жителей, по словам губернатора, никто не пострадал. После крушения самолета без света остаются 150 домов в городе.

СК возбудил дело по факту крушения самолета по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК), а прокуратура начала проверку.

Трагедия в Ейске

Напомним, в понедельник, 17 октября, истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение при наборе высоты во время учебно-тренировочного полета и упал во дворе жилых домов в городе Ейске Краснодарского края.

Пилоты катапультировались и выжили. По их словам, при взлете загорелся один из двигателей. Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним). В качестве основной версии СК рассматривает техническую неисправность военного самолета.

Число погибших достигло 15 человек — такие данные привела замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Погибли 15 человек, в том числе трое детей», – указала она.

По последним данным, пострадали 43 человека, среди них — девять детей.

Авиакатастрофа в Иркутске

6 декабря 1997 года в Иркутске произошла крупная авиационная катастрофа. В тот день транспортный самолет Ан-124-100 выполнял рейс по маршруту Москва — Иркутск — Владивосток — Камрань, но во время вылета из Иркутска у него отказали три из четырех двигателей.

Поднявшись на высоту 66 м, борт потерял управление, рухнул на жилые дома микрорайона Авиастроителей и полностью разрушился. В той катастрофе погибли 72 человека — 14 пассажиров и 9 членов экипажа, а также 49 жителей Иркутска.