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Погибли оба пилота. Первые кадры с места крушения Су-30 в Иркутске

23 октября военный самолет Су-30 упал на двухэтажный деревянный дом в Иркутске. Оба пилота истребителя погибли, жертв среди местных жителей, по предварительным данным, нет.

На месте происшествия вспыхнул пожар, площадь которого достигла 200 кв. м. Возгорание удалось локализовать, без света в городе остались около 150 домов. Пожарные и спасатели продолжают устранять последствия крушения.

Известно, что упавший Су-30 совершал испытательный полет, который был приемо-сдаточным. СК возбудил дело по факту крушения самолета, а прокуратура начала проверку.

Первые кадры с места авиакатастрофы – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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