Россия ответила на украинский теракт выходом из зерновой сделки

После нападения Украины на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте Россия объявила о прекращении своего участия в зерновой сделке «на неопределенный срок». Таким образом, Москва больше не может гарантировать безопасность судов, которые будут вывозить продовольствие с Украины в другие страны. На Украине заявили, что это «шантаж» со стороны России.

Москва вышла из зерновой сделки

В Минобороны России объявили о приостановке участия в зерновой сделке, благодаря которой с Украины вывозилось зерно.

Такое решение было принято после ночного «террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», при участии специалистов Великобритании».

В российском МИД подчеркнули, что это были «массированный авиационный и морской удары» с использованием беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.

Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили приостановку участия России в сделке «с сегодняшнего дня на неопределенный срок». Таким образом Москва больше «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе».

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил о готовности России в ближайшие четыре месяца поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерна безвозмездно.

«С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером, готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24», уточнив, что этот процесс может проходить при участии Турции.

Патрушев обратил внимание, что Россия может полностью заместить украинское зерно и поставлять продовольствие заинтересованным странам по приемлемым ценам.

«Голодные игры»

РФ официально уведомила генсека ООН о приостановке участия в зерновой сделке. Представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик сообщил, что на фоне объявления о приостановке участия России в зерновой инициативе ООН контактирует с российской стороной.

«Крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу черноморскую зерновую инициативу: она остается критически важной гуманитарной миссией и оказывает позитивное влияние на доступ к продовольствию для миллионов человек по всему миру», – приводит его слова ТАСС.

Вместе с ООН диалог с Россией начала и Турция, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. В ближайшее время, как отметил собеседник ТАСС, турецкое Минобороны выступит с заявлением после решения партнера приостановить свое участие в сделке.

Россия запросила заседание Совбеза ООН на 31 октября. Тема – атака на суда Черноморского флота, сообщили в постпредстве РФ при международной организации.

Гуманитарный коридор для экспорта зерна с Украины использовался для прикрытия атаки на рейд Севастополя, пишет ТАСС со ссылкой на письмо российского постпреда при ООН Василия Небензи генсеку организации.

На Украине тем временем обвиняют Россию в «шантаже» и своих предупреждениях о том, что Москва «почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств».

«Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Выдумки о «грязной бомбе», над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах... Все слишком просто и предсказуемо», – заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Киев «предупреждал о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу».

«Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к выполнению своих обязательств», – сказал он.

В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что украинской стороне «не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе». «Мы бросали камни, просто как дети» 17 декабря 2010 года 26-летний торговец фруктами и овощами Мохаммед Буазизи, проживавший... 28 октября 12:42

Захарова считает, что именно поэтому они стараются напомнить о себе, причем используют «страшные методы»: «теракты, ядерный шантаж, убийства». «Лишь бы им шли деньги и оружие. Ну и снег тоже чтобы шел над Зеленским», – добавила она.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отметил, что Киев ждет реакции других подписантов сделки по вывозу зерна с Украины, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Украина не подписывала с РФ никаких «зерновых соглашений». Подписантами являются Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакции подписантов», – сказал он.

Зерновая сделка

Пакет документов, регулирующих вывоз продовольствия с Украины, был подписан 22 июля в Стамбуле. Россия заключила с ООН меморандум о том, что организация будет способствовать отмене антироссийских санкций, направленных на создание препятствий экспорту сельхозпродукции и удобрений.

В другом соглашении прописан механизм вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Россия, Турция, Украина и ООН создали Совместный координационный центр в Стамбуле. Его сотрудники досматривают суда с зерном, чтобы пресечь контрабанду оружия и исключить провокации. Срок сделки истекает 19 ноября.

«Всего, по данным ООН (по состоянию на 26 октября), гуманитарным коридором на Черном море смогли воспользоваться 390 судов, вывезших около 8,9 млн тонн продовольствия (преимущественно кукурузы — 41%) из портов Одессы, Южного и Черноморска», – заявили в МИД России.

Незадолго до отказа России продолжать участие в зерновой сделке в ООН призвали продлить действие договоренностей, «в том числе для содействия в устранении остающихся препятствий для экспорта зерна и удобрений из России». Об этом говорится в заявлении представителя генсека ООН.

Стефан Дюжаррик обратил внимание и на снижение цен на основные продукты питания. По его словам, это помогло спасти от крайней нищеты около 100 млн человек (оценка ООН).

При этом российские дипломаты возмущены выполнением зерновой сделки.

28 октября в МИД РФ отмечали, что «половина всех поставок приходится на Евросоюз и такие развитые страны, как Великобритания, Израиль и Южная Корея». В то же время странам Африки и Азии доставили лишь 3% продовольствия. Отмечалось, что из-за этого «руководство ООН переквалифицировало инициативу из гуманитарной в коммерческую, делая упор на важности стабилизации мировых цен на продовольствие».

Но, по данным США, «глобальному Югу, странам в Африке, Азии и других [частях света], остро нуждающихся в данных поставках» ушло две трети от общего объема вывезенного зерна. Об этом 28 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В связи с этим он подчеркнул, что отказ России может привести к «большому гневу тех стран мира, которые получают пользу от украинского зерна».

Блинкен уверен, что «всеобщим интересам глубоко отвечает обеспечение того, чтобы это зерно продолжало отгружаться с Украины», а США готовы сделать «все возможное, чтобы сохранить это соглашение».

Что произошло в Севастопольской бухте

29 октября в Минобороны России сообщили, что в 4.20 утра ВСУ атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые находились «на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь».

По данным российского ведомства, украинские военные использовали девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Российская сторона уничтожила все воздушные цели.

«На внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде», – добавили в министерстве.

Корабли, против которых был совершен теракт, участвуют в реализации зерновой сделки и обеспечивают безопасность «зернового коридора».

В Минобороны РФ заявили также, что украинских военнослужащих готовили «находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины британские специалисты».