«Можно укомплектовать в течение месяца». Когда ракеты «Сармат» встанут на боевое дежурство

В России планируется выполнить до конца 2022 года второй испытательный пуск новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Как сообщает источник ТАСС, после оценки испытаний этого пуска будет принято решение о развертывании первого ракетного полка с «Сарматами». Бывший начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин сообщил «Газете.Ru», что изделия уже готовы и после испытаний ракеты могут быть развернуты на боевом дежурстве в течение месяца.

О разработке российской МБР «Сармат» президент РФ Владимир Путин сообщил еще в марте 2018 года. Поступление этого ракетного комплекса несколько затянулось, в том числе из-за отсутствия ряда украинских комплектующих и использования новых технологических решений в производстве МБР на Красноярском механическом заводе, сказал «Газете.Ru» генерал-полковник Виктор Есин.

Сейчас «Сармат» находится в высокой степени готовности для заступления на боевое дежурство. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, испытания этой МБР завершатся в 2022 году. Первые из них успешно прошли 20 апреля, вторые, как сообщает источник ТАСС, близкий к военному ведомству, могут состояться еще до конца текущего года, после чего ими будет укомплектован первый ракетный полк РВСН. «Американские МБР морально устарели»: способны ли ракеты США пробить ядерный зонтик России Межконтинентальным баллистическим ракетам Minuteman III и Trident II, созданным во времена «холодной войны» и... 14 сентября 16:12

«Согласно директиве Минобороны, принятие «Сарматов» на вооружение должно состояться до 31 декабря нынешнего года, – рассказал бывший начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.

– Для постановки новых ракет на боевое дежурство практически все готово. Сами изделия уже произведены в должном количестве на «Красмаше» и ими в течение месяца можно укомплектовать ракетный полк.

Последний испытательный пуск необходим, чтобы отработать все системы управления, подготовить пункты боевого управления, дать практическую возможность расчетам ознакомиться с работой новых комплексов».

Предполагается, что первые серийные образцы «Сармата» будут поступать в 62-ю в Ужуре Красноярского края и в 13-ю ракетную дивизию в Ясном Оренбургской области.

«Это как раз профильные дивизии, где «Сарматы» сменят стоящие на вооружении еще с советских времен МБР «Воевода», – уточнил генерал Есин. – Это не значит, что поменяют все одноразово, а вначале на уровне одного полка, да и то постепенно, чтобы не отразилось на боеготовности ракетных соединений». К слову, для испытаний МБР «Сармат» возвели специальный полигон в районе поселка Северо-Енисейский в Красноярском крае, о чем говорил министр обороны Сергей Шойгу. А вот первый испытательный пуск был осуществлен с космодрома Плесецк.

РС-28 «Сармат» – российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной МБР, способной нести ядерные заряды. Разрабатывался с 2000-х годов специалистами АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева» в Челябинской области (г. Миасс). Назван в честь кочевых племен сарматов, которые в VI-IV вв. до н. э. населяли территории современных России, Украины и Казахстана.

Сама по себе ракета «Сармат» – это «болванка», носитель боезапаса, способная при весе 200 тонн иметь короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами противоракетной обороны.

Запускать ее можно как через Северный, так и через Южный полюса на неограниченную дальность. Но главный сюрприз, ее начинка, кроется внутри. Речь о гиперзвуковых боеголовках, известных под шифром Ю-71, получивших название «Авангард». Сейчас этими боеголовками частично оснащены МБР «Воевода». Каждая из десяти боевых частей, которыми оснащена МБР, обладает мощностью в 750 килотонн (мощность атомной бомбы «Малыш» сброшенной на Хиросиму составляла 18 килотонн). «Сарматы» в армии и космическая зависимость США. О чем рассказал Рогозин в интервью Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин дал интервью телеканалу «Россия-24»... 25 июня 15:51

Этот боевой блок развивает скорость до 28 Махов (примерно 7,5 километров в секунду). При этом аппарат летит по очень сложной траектории. По некоторым данным, Ю-71, поднятая на высоту в 100 километров, потом летит со скоростью пять-семь километров в секунду. Детальная информация о ходе работ, связанных с гиперзвуковым оружием, засекречена.

«Принятие на вооружение РВСН «Сармат» существенно повысит потенциал сил ядерного сдерживания нашей страны, обеспечит России превосходство в этой сфере как минимум на 30 лет, – считает генерал Виктор Есин. – К тому же эта МБР является чисто российской разработкой до последнего винтика, что позволяет говорить и о будущих перспективах развития подобных вооружений».