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Армия

«Крымчане понимают, что победа куется и в тылу»: Аксенов рассказал, как Россия защитит Крым

Глава Крыма Аксенов объявил о начале фортификационных работ на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове возводят ограждения, которые смогли бы защитить жителей региона. При этом он уточнил, что основные мероприятия по обеспечению безопасности Крыма проходят в Херсонской области.

Фортификационные работы

Сергей Аксенов провел заседание оперативного штаба Крыма, на котором обсудил с коллегами реализацию мер, предусмотренных указом Владимира Путина «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента РФ от 19 октября 2022 года № 756».

По мнению главы Крыма, нынешние меры «достаточны для того, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности» и «спокойно».

«При этом на территории Крыма под моим контролем, в том числе проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан», — сказал он.

Аксенов уточнил, что «основные меры безопасности Крыма» все же «должны быть достигнуты за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области».

Накануне глава полуострова рассказал, что многие предприятия России, включая крымские, «переориентируются на производство продукции, необходимой» Вооруженным силам страны.

«Крымчане понимают, что победа куется и в тылу. Слаженность рабочих процессов, гибкость менеджмента предприятий и нацеленность на результат позволили быстро адаптировать ряд производств под нужды фронта. Равнодушных у нас нет, каждый оказывает посильную помощь», — написал глава полуострова.

Пересмотр мер для безопасности

14 ноября спикер крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале призвал пересмотреть меры безопасности в Крыму после ухода российской армии с правобережной части Херсона.

«Мы ушли из Херсона. Но мы обязательно вернемся», — пообещал парламентарий, предположив, что «решение об уходе с правого берега Днепра было принято давно». По его словам, Херсон — «это путь на Одессу, это плацдарм на Правобережье».

Константинов уверен, что Россия «обязательно должна дать сдачи», поэтому стране следует «сосредоточиться на подготовке ответа».

«Для нас отход из Херсона имеет и то последствие, что фронт приблизился к Крыму. Это заставляет нас еще раз пересмотреть перечень тех мер, которые необходимо принять для обеспечения безопасности наших граждан и объектов критической инфраструктуры. В основном это дело военных, но мы должны быть готовы оказать им всю необходимую помощь и сами проявлять максимальную бдительность», — уверен парламентарий.

Указ президента

19 октября был опубликован указ Владимира Путина «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента РФ».

Согласно документу, на нескольких территориях России, включая Крым, необходимо ввести режим «среднего уровня реагирования». В рамках него власти регионов обязали в том числе провести «мобилизационные мероприятия в сфере экономики» и «отдельные мероприятия по территориальной обороне».

Из указа также следует, что президент приказал усилить в Крыму контроль и охрану общественного порядка, транспорта, военных, важных государственных и обеспечивающих жизнедеятельность населения объектов.

Средний уровень реагирования также предполагает «введение особого режима работы объектов», связанных с функционированием «транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики».

Документ также обязал «временно отселить жителей в безопасные районы» с предоставлением им жилых помещений. Кроме того, в Крыму было предписано обеспечить «особый режим въезда на территорию» полуострова и выезда с нее, а также «ограничить свободу передвижения по ней».

Еще один пункт документа обязал власти Крыма «ограничить движение транспортных средств и осуществлять их досмотр».

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