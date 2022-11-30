Шойгу рассказал, как прошла подготовка 300 тысяч резервистов за два месяца

Военная подготовка
Сергей Шойгу провел заседание коллегии Минобороны России. Он сообщил участникам мероприятия, что 300 тыс. мобилизованных обучали около трех тысяч инструкторов.
«Задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше 300 тыс. резервистов, в том числе добровольцев», — сказал Шойгу.
По его словам, в учебных центрах подготовили около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, а также аппаратной связи.
Шойгу предложил создать 16 новых военных учебных центров для студентов. Он отметил, что в прошлом году Минобороны вместе с министерством науки и высшего образования начало разработку дополнительных центров при государственных вузах. За год в России заработали уже восемь военных учебных центров, а обучились в них уже около тысячи студентов. По словам Шойгу, открытие дополнительных ВУЦ расширит географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны.
«В итоге число военных учебных центров увеличится до 120. Это позволит осуществлять военную подготовку в стенах высших учебных заведений по востребованным направлениям деятельности ВС РФ», — пояснил глава Минобороны.
Модернизация вооружений
По словам Шойгу, в зоне спецоперации на Украине российские войска тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии.
«Эффективное огневое поражение противника — важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии <…> Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения», — уточнил он.
Шойгу добавил, что во время СВО также совершенствуется контрбатарейная борьба. По его данным, к этому привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы «Торнадо-С» и артиллерийские системы большой мощности «Малка».
«Это позволяет эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы», — отметил министр.
Он рассказал, что в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения строятся объекты инфраструктуры, которые позволят разместить новые ракетные комплексы. Кроме того, «по линии Космических войск» создается межвидовой испытательный полигон в Красноярском крае.
Шойгу добавил, что ВМФ РФ передали объекты береговой энергетической инфраструктуры в Гаджиево Мурманской области и объекты основного пункта базирования в дагестанском Каспийске. Министр заключил, что все задачи президента России по восстановлению инфраструктуры в «новых регионах» России «выполняются с опережением сроков».
«Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции», — уверен Шойгу.
Госконтракты
Шойгу заявил, что части постоянной готовности ВС РФ в следующем году должны быть обеспечены вооружением на уровне 97%.
«В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%», — объявил министр.
Он отметил, что при этом важно сохранить максимально возможный объем производства, а также организовать опережающие поставки в войска.
По мнению главы Минобороны, Гособоронзаказ в текущем году будет выполнен не менее чем на 99%. По его данным, это стало возможным, так как «на базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения».
Шойгу заключил, что из-за военной спецоперации на Украине и объявленной частичной мобилизации в России на всех уровнях контроля и исполнения выросли требования к гособоронзаказу.