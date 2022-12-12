«Стороны разошлись от места столкновения». Что известно о конфликте на границе КНР и Индии

На границе Индии и Китая произошли военные столкновения, передает агентство ANI. По его данным, несколько военнослужащих с обеих сторон получили легкие ранения, а в настоящее время «стороны разошлись от места столкновения». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пограничные силы Индии и КНР вступили в столкновения на границе в районе индийского штата Аруначал-Прадеш. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает информационное агентство ANI со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что инцидент произошел еще в минувшую пятницу, 9 декабря, в секторе Таванг, а в настоящее время «стороны разошлись от места столкновения».

По данным агентства, китайские военные вышли на линию фактического контроля, которая разделяет обе страны, но были остановлены индийскими военными «твердо и решительно».

«Несколько военнослужащих с обеих сторон получили легкие ранения. Обе стороны немедленно отошли от этого района», — говорится в публикации. «Перспектива ядерной войны становится слишком близкой». В США объяснили, почему Ситуация на Украине увеличивает риск ядерной конфронтации, пишет экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг... 12 декабря 18:55

История конфликта

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях (две страны разделяет Линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности.

В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул индийско-китайский вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.

В начале мая 2020 года в восточном Ладакхе началось опасное противостояние индийской и китайской армий, напоминает ТАСС. К нему привели столкновения у озера Пангог-Цо 250 военнослужащих двух стран, которые повторились в ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван и привели к потерям с обеих сторон.

В связи с этим Индия и Китай перебросили в Ладакх тяжелую артиллерию, танки и авиацию, численность военных группировок каждой из противоборствующих сторон была доведена до 50 тыс. человек.

После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях Индия и КНР в феврале 2021 года начали взаимный постепенный отвод войск из спорных районов на границе.

В сентябре прошлого года сообщалось, что армия Индии перебрасывает новейшие артиллерийские системы в Восточный Ладакх на Линию фактического контроля с Китаем:

«На фоне отсутствия признаков деэскалации напряженности в Восточном Ладакхе мы перебрасываем в этот регион тяжелыми вертолетами Chinook закупленные у США новейшие сверхлегкие гаубицы М-777. Индия получила половину из заказанных в США 145 орудий М-777 с дальностью поражения в 30 км. Три полка этих гаубиц сейчас развернуты вдоль границы с Китаем», — цитировала газета Times of India военные источники.

В июле 2022 года Индия призвала Китай к снижению уровня военной активности в горной области Восточный Ладакх.

«На переговорах обсуждалась ситуация в секторе Чанг Ченмо и на плато Депсанг с целью восстановления статус-кво в Ладакхе, существовавшего до апреля 2020 года. Индийская сторона выступила за снижение активности на линии соприкосновения войск, прекращение наращивания военной инфраструктуры Народно-освободительной армии Китая в Ладакхе и отвод войск с передовых рубежей», — указали собеседники издания.