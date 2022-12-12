«Перспектива ядерной войны становится слишком близкой». В США объяснили, почему

Ситуация на Украине увеличивает риск ядерной конфронтации, пишет экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс. По его оценкам, Россия «находится в состоянии войны с Украиной и США/НАТО». Автор также отметил, что лично он предпочел бы победу России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Действия США и НАТО на Украине увеличивают риск ядерной конфронтации — с таким утверждением на своем сайте выступил Пол Крейг Робертс, экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана. «Это особенно важно именно зимой». Зеленский попросил Байдена помочь с ПВО Владимир Зеленский в беседе с Джо Байденом сообщил, что 50% энергетической инфраструктуры Украины... 12 декабря 14:39

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен якобы заблокировал переговоры между РФ и Украиной, заявив, что «политика США заключается в изгнании России с аннексированных территорий, включая Крым».

«Заявление Байдена о том, что США будут использовать ядерное оружие против неядерных угроз, и знание того, что ядерное оружие США развернуто вблизи России, вынуждают Путина отказаться от своего обещания не применять ядерное оружие первым», — утверждает 83-летний Робертс. «Войны — продукт деятельности людей, а люди эмоциональны и глупы. Они совершают ошибки», — пишет бывший сотрудник Белого дома.

«Для Кремля должно быть само собой разумеющимся, что чем дольше будет продолжаться конфликт и антироссийская пропаганда, тем труднее Западу сдаться. Престиж и прогнозы под угрозой. Поскольку Украине грозит поражение, будет агитация за отправку американских и европейских солдат. Сначала будут утверждать, что для поддержки Украины в тот или иной момент нужна только одна дивизия. Затем, чтобы спасти эту дивизию, потребуется другая. Все это мы видели во Вьетнаме. Военная операция РФ на Украине. День 292-й «Укрэнерго» сообщила о «значительном дефиците мощности» в энергосистеме Украины. Кулеба считает... 12 декабря 18:54

Сдержанное поведение Путина дает зеленый свет для более масштабных провокаций со стороны Вашингтона. Эти провокации набирают обороты. России необходимо использовать силу для быстрого прекращения войны, прежде чем она выйдет из-под контроля.

Да, я бы предпочел, чтобы Россия выиграла войну, чем чтобы конфликт перерос в ядерную войну», — заключил автор. Генсек СЕ Пейчинович-Бурич в письме Лаврову призвала Россию выполнить постановления ЕСПЧ Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич отправила главе МИД России Сергею Лаврову... 12 декабря 16:26

Уничтожена половина энергоинфраструктуры

Как рассказали 12 декабря в офисе президента Украины, Владимир Зеленский в беседе с американским лидером Джозефом Байденом сообщил, что практически половина энергоинфраструктуры Украины уничтожена в результате ракетных ударов.

«Украинский лидер проинформировал Байдена о последствиях российского ракетного террора, в результате которого уничтожены около 50% энергетической инфраструктуры», — следует из пресс-релиза по итогам телефонного разговора глав двух государств.

На этом фоне в энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит мощности, проинформировали в «Укрэнерго». Президент Украины призвал Байдена помочь с формированием противовоздушной обороны.

С 10 октября ВС РФ наносят удары оружием большой дальности «по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины», следует из сообщений Минобороны России. Как заявил президент РФ Владимир Путин, «это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России».