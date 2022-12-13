«Операции в чрезвычайно чувствительной обстановке». Что делают на Украине британские морпехи

Генерал-лейтенант Роберт Магоуэн рассказал, что британские морпехи обеспечивали безопасность эвакуации посольства Великобритании из Киева в Польшу в январе 2022 года. Он также утверждает, что бойцы были направлены на Украину для поддержки дипломатического присутствия Великобритании в стране и не выполняли никаких боевых функций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Британские морские пехотинцы участвовали в тайных операциях на Украине — об этом рассказал генерал-лейтенант Роберт Магоуэн, который командовал силами морской пехоты Великобритании с апреля 2021 года по май 2022-го, пишет газета The Times. Военная операция РФ на Украине. День 293-й Генсек МАГАТЭ заявил, что на встрече с премьером Украины достигнут прогресс в вопросе... 13 декабря 21:31

Магоуэн сообщил, что морпехи, в частности, принимали участие в эвакуации посольства Великобритании из Киева в Польшу в январе этого года.

«Затем, в апреле, они вернулись в страну, чтобы восстановить дипломатическую миссию, обеспечивая защиту важнейшего персонала. На обоих этапах они поддерживали другие незаметные операции в чрезвычайно чувствительной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска», — рассказал генерал-лейтенат.

По его словам, морских пехотинцев направили на Украину для поддержки дипломатического присутствия Британии в стране.

Британские морпехи не выполняли никаких боевых задач, отметил Магоуэн.

«О том, что их роль не была ограничена этой миссией, генерал написал в журнале Globe and Laurel, официальном издании Королевской морской пехоты», — передает РИА Новости.

Специальная военная операция РФ продолжается на Украине в течение 293 дней — с 24 февраля 2022 года. Во вторник, 13 декабря, в рамках ежедневного брифинга в Министерстве обороны РФ рассказали о главных событиях за последние сутки:

»ВС России сорвали попытку ВСУ контратаковать на южнодонецком направлении, потери украинской стороны составили до 50 военных.

Российские войска отразили за сутки три контратаки ВСУ на донецком направлении, потери украинской стороны составили больше 30 военных.

ВС РФ пресекли на краснолиманском направлении контратаки трех штурмовых групп ВСУ, потери украинской стороны составили больше 50 военнослужащих.

ВКС РФ уничтожили в ДНР батарею РСЗО ВСУ.

ПВО РФ за сутки перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, ракету HARM и два беспилотника», — говорится в сообщении ведомства.