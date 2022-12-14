Минобороны РФ сообщило о продвижении на донецком направлении и провале попыток ВСУ контратаковать

Минобороны РФ сообщило о положении дел на разных участках фронта. Силы ВС РФ заняли большую часть села Водяное на Донецком направлении. Кроме того, сообщает военное ведомство, продолжаются бои с украинской армией в Харьковской области и ЛНР, где за сутки ВСУ потеряли до 100 человек и восемь единиц техники. В боях на линии Сватово-Кременная применили новейшие БМПТ «Терминатор» и ТОС «Солнцепек». В западных СМИ начинают высказывать мнение, что затягивание конфликта зимой приведет к поражению Киева и Запада.

«Терминаторы» на линии фронта

Корреспондент РИА Новости сообщил, что на линии Сватово-Кременная бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа РФ отбили несколько атак ВСУ с помощью боевых машин поддержки танков «Терминатор».

«Обстановка остается напряженной, но мы удерживаем линию фронта. Используем артиллерию для уничтожения опорных пунктов противника, танки, тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». При отражении нескольких атак нам здорово помог «Терминатор», буквально обратив противника в бегство», — передает агентство слова одного из военных.

Удар нанесли по району сосредоточения украинских боевиков в лесопосадке, откуда те собирались атаковать российские позиции. Огонь из БМПТ и артиллерийских систем корректировали с беспилотника.

«Терминатор» — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления противника, оснащенного гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места высокозащищенные цели.

Брифинг МО РФ

Министерство обороны РФ опубликовало новый брифинг о положении дел в зоне спецоперации.

В сообщении пресс-службы МО значится, что украинские войска несут потери в боях с российской армией. О потерях ВС РФ не сообщается.

«На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное. <…> Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа», — говорится в заявлении.

В целом, существенных изменений стратегического характера на фронте не произошло. Артиллерия ВС РФ нанесла удары по украинским подразделениям в районе Синьковки, Котляровки, Табаевки и Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.

В этом районе ВСУ потеряли до 100 человек, БТР, боевую бронемашину и шесть пикапов, указывают в Минобороны. Patriot едет на Украину. Что это значит для России По данным телеканала CNN, военно-политическое руководство США может в ближайшее время объявить... 14 декабря 18:11

«На Краснолиманском направлении сорваны контратаки трех украинских штурмовых групп, выдвигавшихся в направлении Площанки и Кременной, а в районе Стельмаховки российские военные нанесли огневое поражение колонне резервов ВСУ. Помимо этого, в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп», — добавил представитель МО РФ Игорь Конашенков.

В ходе контратак на Краснолиманском направлении более 60 военных ВСУ погибли и были ранены, потеряв БМП и два пикапа, отметили в военном ведомстве.

Отражены российской армией были и контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении — возле Павловки, Новомайорского и Нескучного. Там, подчеркивает МО РФ, украинцы потеряли до 80 человек, три бронемашины и четыре автомобиля.

В Краматорске ВС РФ поразили ракетным ударом склад, на котором хранилось около 2 тыс. снарядов для РСЗО «Град» и более 3 тыс. других боеприпасов. Еще один склад взорвали в Запорожской области.

Затягивать нельзя?

Обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэнд в своей колонке написал, что затягивание украинского конфликта зимой 2022-2023 гг. приведет к поражению Украины и западных стран.

Пострадает и Европа, ощущающая нехватку топлива, а США все больше и больше «отвлекаются от темы Украины», приводят слова журналиста РИА Новости. Неясно также, какую помощь готово будет оказать Киеву республиканское большинство в Палате представителей конгресса США.

Брэнд выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что «даже видимость зимнего тупика» может укрепить сомнения Запада.

Колумнист предполагает, что обстановка на Украине сыграет на руку Кремлю, так как не потребует от российских властей «никаких сверхусилий». Украинские войска «вымотаны тяжелыми боями», говорится в материале.

Арсеналы истощены?

Британская Financial Times в свою очередь пишет, что ВСУ страдают от «снарядного голода». «Скоро у России не будет безопасных зон». В Киеве заявили о способности атаковать объекты в Сибири В Киеве после атак беспилотников на военные аэродромы в Саратовской, Рязанской и Курской... 07 декабря 17:09

По данным издания, украинским войскам не хватает боекомплектов и запчастей для ЗРК С-300 и «Бук» – основы противовоздушной обороны страны. При этом ракетные арсеналы России далеки от истощения, отмечают журналисты.

Закупка дополнительного объема ракет невозможна — в необходимых количествах они производятся только Россией. При этом, чтобы поразить российские ракеты, украинские зенитчики вынуждены использовать по две-три зенитные ракеты против одной российской.