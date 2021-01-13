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Военные новости

Спецназ НАТО высадился на российский корабль в Средиземном море

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Спецназ НАТО высадился на российский грузовой корабль «Адлер» в Средиземном море. Об этом пишет Avia.pro.

Речь идет о военных ВМС Греции, которые после высадки устроили проверку борта на предмет наличия на борту военного груза.

Отмечается, что спецназовцы не обнаружили на корабле ничего запрещенного или подозрительного, поэтому инцидент сочли исчерпанным.

Как уточняется, Европейский союз назвал инцидент «дружественной» проверкой судна в рамках операции IRINI, целью которой является исключение незаконных поставок вооружения в Ливию.

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