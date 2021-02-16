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Военные новости

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире организации в Брюсселе, 14 марта 2019 года Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире организации в Брюсселе, 14 марта 2019 года

В НАТО заявили о равной готовности к столкновению и сотрудничеству с Россией

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Североатлантический альянс готов как к столкновению, так и к сотрудничеству с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo.

«Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», – отметил генсек альянса.

Он добавил, что не видит противоречий между сдерживанием России и диалогом с ней.

Ранее Столтенберг сообщил, что министры обороны стран НАТО обсудят расширение финансирования военной активности у российских границ.

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