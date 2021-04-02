В Белоруссии отметили оборонительный характер учений с РФ «Запад-2021»

Российско-белорусские военные учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительную направленность. Такое заявление сделал заместитель начальника генерального штаба Белоруссии, начальник главного оперативного управления страны Павел Муравейко, передает агентство «БелТА».

По его словам, обе стороны также изучают и апробируют «наступательные действия, применение современных форм и методов борьбы против гибридных действий», а также рассматривают «вопросы информационного противоборства».

«Все мероприятия направлены на демонстрацию нашей решимости и готовности защищать суверенитет и независимость наших стран», — подчеркнул Муравейко.

Он также отметил, что важнейшими факторами стратегического сдерживания являются региональная группировка войск и единая региональная система ПВО, которые показывают «готовность и способность защищать суверенитет и независимость Союзного государства, миролюбивые подходы к нашим действиям и обеспечивают совместную подготовку как органов управления, так и войск».

Ранее стало известно, что стратегические командно-штабные учения «Запад-2021» состоятся в сентябре 2021 года на территории двух стран.