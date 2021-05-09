Путин оценил парад Победы на «отлично»

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Военные новости

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Танки Т-34-85 во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года Танки Т-34-85 во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года
Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года
Президент РФ Владимир Путин выступает во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года Президент РФ Владимир Путин выступает во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года
Министр обороны РФ Сергей Шойгу приветствует военнослужащих на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Министр обороны РФ Сергей Шойгу приветствует военнослужащих на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Многоцелевые вертолеты Ми-8 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Многоцелевые вертолеты Ми-8 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Курсанты Московского высшего военного командного училища на Красной площади в Москве перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года Курсанты Московского высшего военного командного училища на Красной площади в Москве перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года
Ветераны на трибуне во время военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, 9 мая 2021 года Ветераны на трибуне во время военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, 9 мая 2021 года
Президент РФ Владимир Путин среди гостей на трибуне во время военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Президент РФ Владимир Путин среди гостей на трибуне во время военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Тяжелые вертолеты Ми-26 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Тяжелые вертолеты Ми-26 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Ветеран на Красной площади перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Ветеран на Красной площади перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года
Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года
Девушки-курсантки на Красной площади в Москве перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года Девушки-курсантки на Красной площади в Москве перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года
Президент РФ&nbsp;- верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы на Красной площади в Москве, 9 мая 2021 года Президент РФ&nbsp;- верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы на Красной площади в Москве, 9 мая 2021 года
Ветеран на Красной площади во время военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Ветеран на Красной площади во время военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Фронтовые бомбардировщики Су-24 во время воздушной части парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года Фронтовые бомбардировщики Су-24 во время воздушной части парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Путин оценил парад Победы на «отлично»

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Президент России Владимир Путин высоко оценил парад Победы, прошедший на Красной площади в Москве. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Вопрос о том, понравился ли главе государства парад, был задан с трибун во время прохода Путина к Могиле Неизвестного Солдата.

«Отлично», – ответил президент.

9 мая отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве состоялся парад в честь 76-летия Победы, который завершился пролетом авиации.

В своей речи по случаю годовщины Победы российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что День Победы был, есть и будет для России священным праздником. Он также отметил, что многое из идеологии нацизма в мире вновь пытаются «поставить на вооружение», и заверил в стремлении России твердо защищать свои национальные интересы и обеспечивать безопасность своего народа.

После парада глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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