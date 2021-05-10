Военные во Франции поддержали обращение к Макрону о «распаде» страны

Действующие военные во Франции в открытом письме поддержали обращение их предшественников, которые заявили о «распаде» страны. Под письмом, опубликованном в издании Valeurs actuelles, уже подписалось свыше 40 тысяч человек.

«Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели. Это тысячи слуг Франции, которые подписали открытое письмо со здравым смыслом, солдаты, отдавшие свои лучшие годы, защищая нашу свободу, подчиняясь ваши приказам о ведении войны», — сказано письме военнослужащих, адресованном французским властям.

В тексте говорится, что власти республики отнеслись к военным «как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение».

Действующие военнослужащие указали, что их задача — рассказывать правду из любви к Франции.

«Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, как разобщенность сообществ закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой», — отмечается в письме.

В апреле 20 французских офицеров высшего состава, находящихся в отставке, потребовали от президента Франции Эммануэля Макрона «защитить патриотизм».