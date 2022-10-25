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Президент Израиля пообещал представить США доказательства наличия дронов Ирана на Украине

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Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог представит Соединенным Штатам фотографии, которые подтверждают наличие беспилотников якобы иранского производства на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию президента.

«Иранские вооружения играют ключевую роль в дестабилизации нашего мира, и мировое сообщество должно извлечь уроки — сейчас и на будущее», — сказал израильский президент, подчеркивая, что «где бы ни происходили убийства, разрушения и ненависть, там Иран».

По данным канцелярии, израильский лидер должен представить официальным лицам из правительства Соединенных Штатов «изображения взрывающегося БПЛА «Шахед-136», готового к взлету во время военных учений в Иране в декабре 2021 года».

В последнее время ряд западных государств и Украина активно обвиняют Тегеран в передаче России вооружений, в том числе беспилотников. В частности, страны Евросоюза приняли антииранские санкции за «военную поддержку» российской стороны, а в США пообещали рассмотреть возможность введения схожих мер. В то же время Москва и Тегеран последовательно опровергают все подозрения по этому вопросу.

Россия запросила на 26 октября заседание СБ ООН по этому вопросу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что представители России и Ирана предоставили в Совете Безопасности ООН «исчерпывающие» ответы по вопросу использования якобы иранских беспилотников на Украине.

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