Мариуполь – стратегически важный город, в нем расположен крупный порт. Еще 2 марта Минобороны РФ объявило о полном окружении города, с тех пор за него велись ожесточенные бои между российской армией и военными силами ДНР с одной стороны и ВСУ – с другой.

На сегодняшний день город взят под контроль ВС РФ. Украинские военнослужащие остались на территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь».

Журналисты запечатлели центр города, в который после заявлений российской стороны об «освобождении» возвращается обычная жизнь. Военные считают, что остающаяся на заводе украинская группировка не помешает налаживанию мирной жизни.

Множество домов в Мариуполе разрушено, в оставшихся практически нет стекол, а в квартирах жить невозможно, отмечает РИА «Новости».

Как сейчас выглядит центр Мариуполя — в фотогалерее «Газеты.Ru».