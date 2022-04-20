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Как сейчас выглядит порт Мариуполя. Первые кадры

С первых дней военной спецоперации России на Украине идут бои за Мариуполь. 7 марта город был полностью окружен российскими войсками и Народной милицией ДНР, началась его зачистка от ВСУ.

Большую часть Мариуполя удалось взять под контроль, столкновения противоборствующих сторон продолжаются в районе завода «Азовсталь» и, до недавнего времени, бои шли в порту города.

11 апреля представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил об освобождении порта на 80%. В тот же день глава республики Денис Пушилин сообщил, что силам ДНР удалось взять под контроль весь порт. Но в Минобороны России о полном освобождении заявили только 13 апреля.

Теперь в порт Мариуполя пустили представителей СМИ. Как он выглядит сегодня – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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