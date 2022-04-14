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Кто пришел на поминки по Жириновскому

В четверг на московском Новодевичьем кладбище состоялись поминки по основателю и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. В соответствии с православной традицией, они прошли на девятый день со дня его смерти.

На поминках не было вдовы Жириновского Галины Лебедевой и его сына Игоря Лебедева, однако почтить память политика на кладбище приехали его родственники и близкие. В частности, среди посетителей были его внебрачные сын Олег Эйдельштейн и дочь Анастасия Боцан-Харченко.

Почтить память лидера ЛДПР также приехали председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Сергей Неверов, представители всех фракций нижней палаты российского парламента.

Жириновский умер 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил его отпевание в храме Христа Спасителя. Затем политика похоронили на Новодевичьем кладбище.

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