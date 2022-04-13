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Как выглядит крупнейший за два года локдаун в Китае

Власти Шанхая ослабили карантин, действующий в городе с 28 марта из-за вспышки коронавируса. Некоторым жителям разрешили покидать дома. Однако в минздраве Китая отмечают, что ситуация с заболеваемостью в мегаполисе остается сложной.

В городе ввели крупнейший за два года локдаун после того, как за сутки в 25-миллионном Шанхае выявили 50 локальных и 10 ввозных подтвержденных случаев заражения и 3 454 бессимптомных случаев, которые в стране считают отдельно.

Несколько районов и кварталов мегаполиса изолировали друг от друга, дороги, тоннели и мосты перекрыли, прервали транспортное сообщение. Железнодорожные станции также закрыли, поезда проезжают их без остановок. Людям запретили покидать дома. Все компании и предприятия перешли на удаленный режим работы, функционировали лишь службы, обеспечивающие жизнедеятельность города.

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