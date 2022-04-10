Легенда боевиков с русскими корнями: Стивену Сигалу — 70

Актеру, музыканту, режиссеру, сценаристу, продюсеру и мастеру восточных единоборств Стивену Сигалу 10 апреля исполняется 70 лет.

Сигал родился в 1952 году в городе Лансинг, столице американского штата Мичиган. У актера русские корни: его бабушка и дедушка родились в Российской империи и эмигрировали в США в начале ХХ века. По словам Сигала, его предки проживали на юге Бурятии. Однако актер отмечал, что его русский язык ограничен матерными словами, а знакомство с российским кино — личными встречами с Кончаловским и Михалковым.

В 15 лет Стивен Сигал встретил своего первого учителя айкидо Кёси Исисаки, и единоборства навсегда вошли в его жизнь. В 19 лет Сигал переехал в Японию, чтобы поучиться у мастеров на родине айкидо.

В 1982 году, когда будущему актеру было уже 30 лет, он впервые попал на съемочную площадку. Его пригласили в качестве консультанта по боевым искусствам на съемки фильма «Вызов». В 1988 году на экраны вышла первая кинокартина с Сигалом в главной роли – полицейский боевик «Над законом». Впоследствии фильмы с его участием («В осаде», «Тень якудза», «Смертельный удар», «Мачете», «Приказано уничтожить», «Сквозные ранения» и др.) станут эпохой экшен-жанра.

Сигал выпустил два музыкальных альбома – «Songs from the Crystal Cave» и «Mojo Priest».

В 2016 году актер получил российское гражданство, неоднократно бывал в РФ, а президента Владимира Путина считает «одним из величайших мировых лидеров из ныне живущих». В 2021 году Сигал стал членом партии «Справедливая Россия — За правду».