Накопленные нарушения: за что будут лишать прав

Водителей, несколько раз за год грубо нарушивших правила дорожного движения, власти хотят наказывать жестче. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минюста сообщает газета «Коммерсантъ».

«Планируется включить в КоАП ряд новых норм, в том числе новый вид наказания для злостных нарушителей», — отметили в ведомстве.

Тех водителей, которые трижды за 12 месяцев были оштрафованы за превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений, будут лишать прав на срок до полутора лет. Учитываться будет комбинация из трех любых грубых нарушений, их перечень будет отдельно закреплен в новом Кодексе. Нарушения, которые фиксируют автоматические видеокамеры, в «накопительной системе» учитываться не будут.

Планируется сделать более строгим наказание для водителей, перевозящих детей до 16 лет, будучи при этом нетрезвыми. Сейчас за такое правонарушение штрафуют на 30 тыс. рублей и лишают водительских прав на срок до двух лет. Новый КоАП предусматривает штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на три года.

Меняются правила наказания водителей, которые ездят без ОСАГО. За нарушение ПДД, зафиксированное на камеру, автовладелец будет привлекаться к ответственности не чаще раза в сутки (штраф составляет 800 рублей).

Кроме того, в новом КоАП хотят поменять ответственность для водителей электросамокатов и гироскутеров, нарушивших ПДД в нетрезвом виде. Сейчас они приравниваются к пешеходам и платят штраф от 500 до 1500 рублей. Однако власти считают, что нужно отнести эти нарушения к категории грубых.

«На них не будет распространяться скидка при уплате штрафа, нельзя будет ограничиться предупреждением», — заявили в Минюсте.

Предполагалось, что новый КоАП вступит в силу 1 января 2021 года — однако сроки сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений со стороны различных ведомств и экспертов.

МВД РФ выступало за увеличение штрафов для повторных нарушителей. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, суммы штрафов нужно увеличить в отношении тех нарушений, которые касаются общественной безопасности и могут навредить интересам и здоровью граждан «несоизмеримо».

«Нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни», — добавил министр на заседании Совфеда.

При этом Минюст ранее решил отказаться от повышения штрафов за нарушение ПДД. Предполагалось, что вырастут штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч — с 500 до 3 тыс. рублей, от 40 до 60 км/ч — до 4 тысяч (сейчас 1,5 тысячи).

В октябре РИА «Новости» сообщило, что новая редакция КоАП позволит «обнулить» нарушения ПДД, снятые на камеры, если водитель оплатил штраф.

«Если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. Следующее <…> аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным», — пояснил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.