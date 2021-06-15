Техосмотр не нужен: как теперь получать полис ОСАГО

Госдума 15 июня приняла закон, который отменяет обязательное проведение техосмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО. Новые правила вступят в силу 22 августа.

Выдача полиса ранее была возможна лишь при пройденном ТО и с диагностической картой.

Банк России, автостраховщики и Госавтоинспекция согласны с тем, что обязательное страхование машин не должно быть увязано с ТО.

«Возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет», — пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков РИА «Новости».

Другой проблемой, по его словам, является нехватка станций техобслуживания, которые отвечают законным нормам.

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов ранее рассказал «Газете.Ru», что отмена обязательного техосмотра носит противоречивый характер.

«С одной стороны, я думаю, что водители действительно должны адекватно оценивать техническое состояние автомобиля, потому что они в первую очередь могут подвергать риску себя и тех, кого они перевозят. С другой стороны, надо понимать, что, к сожалению, не все водители у нас адекватные, и автомобили некоторых водителей похожи на ведро с болтами, как это называют в народе», — отметил Старовойтов.

Депутат также добавил, что, «когда <...> техосмотр отдали страховым компаниям, этот шаг был рассчитан на то, что бизнес с этим справится лучше, чем <...> ГИБДД, но в итоге <...> его вообще перестали делать».

По словам Старовойтова, фактически водители получали соответствующий талончик без прохождения соответствующих проверок.

«Газета.Ru» сообщала также ранее, что Центробанк России (ЦБ) готовится к очередному этапу реформирования ОСАГО, который приведет к повышению цен на полис.

«Среди предлагаемых новшеств — увеличение лимита возмещения за причинение вреда жизни и здоровью в четыре раза, с 500 тыс. до 2 млн рублей, отказ от коэффициентов территории и мощности двигателя, а также возможный уход от учета износа», — сказали «Газете.Ru» в пресс-службе РСА. Там отметили, что поддерживают предложения ЦБ, «которые выводят качество обязательной «автогражданки» на принципиально новый уровень».

Техосмотр по-новому

Правила ТО в России изменились с 1 марта. Диагностические карты машин без техосмотра теперь будут аннулироваться, соответствующая отметка будет заноситься в базу ЕАИСТО.

В начале февраля представитель Министерства транспорта сообщил, что требования к процедуре фотосъемки авто во время техосмотра будут пересмотрены. Согласно им, машины на пункте техосмотра будут фотографировать дважды — до и после диагностики. На снимках должны быть четко видны передний и задний номера автомобиля.

Фотографии при этом должны сопровождаться координатами точки, где машина находилась в момент работ.

Однако плотная застройка вокруг пунктов ТО часто приводит к экранированию спутникового сигнала, заявили в Минтрансе. Погрешность может составлять, по данным ЕАИСТО, более 15 метров. В этой связи предлагается добавить к фотографиям машин показания систем ГЛОНАСС, а допустимую погрешность — увеличить.

Каждая фотография должна захватывать также бренд автокомпании и цвет кузова. Для автопоезда обязательно наличие фотокарточки передка седельного тягача и задней части прицепа или полуприцепа. Цифровые фотографии обязаны иметь точную дату, время (с погрешностью не более 3 секунд) и географические координаты (погрешность максимум 15 м), а сам файл не должен занимать более 700 килобайт.