«Водитель сильно гнал»: выжившие пассажиры рассказали о ДТП под Рязанью

На месте ДТП на трассе «Каспий» около села Вослебово, где автобус «Неоплан» врезался в опору железнодорожного моста, 2 января 2022 года

Ранним воскресным утром рейсовый автобус Москва – Астрахань с пассажирами въехал в опору железнодорожного моста в Рязанской области возле села Вослебово. Пять человек, включая 47-летнего водителя, погибли, более 20 пострадали. Возбуждено уголовное дело, рассматриваются несколько версий причины трагедии.

Гололед или сон

«По предварительной информации, сегодня, около 6 утра в Скопинском районе, на 270-м км автодороги Р-22 «Каспий», водитель пассажирского автобуса «Неоплан», принадлежащего компании «Транслайн», не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил наезд на опору железнодорожного моста. В результате аварии погибли 5 человек, включая водителя, пострадал 21 пассажир, из которых 2 несовершеннолетних, все доставлены в медицинские учреждения», — сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

По данным правительства Рязанской области, в салоне в момент происшествия находились 52 человека. 12 пассажиров попали в больницу, двое из них – дети 2007 и 2011 годов рождения. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Трое пострадавших в реанимации. В течение дня их вертолетом санавиации доставят в Рязань. Двоим делают операции.

По факту случившегося заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сотрудники правоохранительных органов на месте выясняют обстоятельства трагедии.

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«На данный момент уже возбуждено уголовное дело следственным подразделением межмуниципального отдела УМВД «Скопинский» по факту ДТП по 264 статье УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц – «Газета.Ru»)», — сообщили в местной прокуратуре РИА «Новости».

47-летний водитель автобуса мог находиться за рулем переутомленным, сообщается на сайте МВД Медиа. В прокуратуре отметили, что он также мог уснуть за рулем. Кроме того, рассматривается версия, согласно которой мужчина мог не справиться с управлением из-за сильного гололеда, сообщает Telegram-канал «112».

22 пассажира, которым не понадобилась госпитализация, разместили в Вослебовской школе. Их накормили горячим завтраком. Одна из пассажирок решила вернуться в Москву. Еще одну женщину, потерявшую в ДТП мужа, разместят в гостинице. Остальных пассажиров, по словам зампреда правительства области Анны Росляковой, отправят в Астрахань, как только у них на руках будут документы, сообщает рязанское издательство «Пресса».

«Сразу не заладилась поездка»

Татьяна, одна из пассажирок автобуса «Москва – Астрахань», рассказала рязанскому издательству «Пресса», что за одну поездку автобус попадал в ДТП дважды.

«У нас как-то сразу не заладилась поездка. Мы попали в ДТП с легковушкой, прошло по касательной, нас не сильно задело, а легковушка больше пострадала. 4 часа ждали, пока все урегулируют. Потом водитель стал нагонять упущенное время, ехал очень быстро», — поделилась женщина.

По ее словам, из-за спешки пассажиров «потряхивало на ухабах», «люди стали возмущаться», только тогда водитель сбавил скорость.

«Потом все уснули. А проснулась я скорее от удара. Поняла, что выпала с сиденья в проход и потеряла сознание. Когда пришла в себя, увидела рядом мужчину, у которого все лицо в крови было, девушку пострадавшую, снова потеряла сознание. Потом очнулась, молодые ребята выпрыгнули через окно, вызвали МЧС. Когда все службы приехали, начали кого в больницу, кого куда. Некоторых из автобуса «вырезали» спасатели. Страшно все это. Но слава Богу, что я жива», — заключила Татьяна.

Еще один выживший пассажир рассказал РЕН ТВ, что автобус изначально странно ехал.

«Отправлялся автобус в 9.15 с опозданием в пару минут, может 5. Мы ехали, автобус очень сильно трясло. Было понятно, что он неисправен, там было две задних оси, (они – «Газета.Ru») просто прыгали. Спать было невозможно, в телефоне сидеть. Тряска то прекращалась, то начиналась. Произошло ДТП. Автобус задел другой бортом. Мы остановились на трассе. Где-то час простояли на остановке. Мы подъехали к заправке, это метров 500», — сказал он.

Мужчина отметил, что перед тем, как врезаться в опору железнодорожного моста, автобус еще раз чуть не попал в аварию.

«Водитель сильно гнал, автобус трясло. Потом ближе к ночи водитель случайно съехал к обочине. У пассажиров была реакция, но он поехал дальше. В 5.30 уже произошло это ДТП», — пояснил пассажир.