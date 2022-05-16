Renault уходит, но не совсем: что мы увидим под брендом «Москвич»

На заводе «Renault Россия», который перешел в собственность правительства Москвы, может сохранится выпуск моделей французской марки, однако они получат другие шильдики, рассказали «Газете.Ru» эксперты. Новую модель под историческим брендом невозможно запустить в производство в ближайшие годы, уверены они.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что завод «Renault Россия» (бывший «Автофрамос») переходит в собственность Москвы. На нем возобновится производство легковых автомобилей под брендом «Москвич». Основным технологическим партнером завода станет «КамАЗ», заявил градоначальник. По его словам, сначала на «Москвиче» организуют производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в будущем планируется выпуск электромобилей. Какие именно модели машин будут сходить с конвейера «Автофрамоса», власти рассказывать не стали.

Производственная мощность московского предприятия составляет 188 тыс. автомобилей в год. До объявления о приостановке сборки на заводе выпускались кроссоверы Renault Duster, Kaptur и Arkana, а также Nissan Terrano.

Теперь эти же автомобили марки Renault продолжат собирать, но под брендом «Москвич»,

полагает автор сообщества «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.

«Легкового автомобиля сейчас у «КамАЗа» нет. Заявлено, что пока «КамАЗ» не сделает конструкцию электромобиля, завод будет загружен обычными автомобилями, которые будут выпускаться под маркой «Москвич». Ни одного другого варианта, кроме как продолжить выпуск Duster и Arkana, я не вижу. Ничего, кроме Renault, там производить нельзя», – сказал Цыганов в беседе с «Газетой.Ru».

Собеседник подчеркивает, что сейчас этого не допускает техническая особенность линий и общая специализация производства на конкретных моделях. «КамАЗ», технологический партнер «Москвича», также не сможет выпускать свою технику на московском заводе в ближайшие годы, объясняет собеседник издания.

«Представить, что «КамАЗ» поделится моделью грузовика, чтобы производить в Москве – это полный абсурд. Гораздо дешевле любой грузовик производить в Набережных Челнах. Чтобы выпускать на этом заводе грузовые авто – нужно все снести и построить заново», – объясняет Цыганов.

Завод «Автофрамос» способен выпускать легкие и средние кроссоверы, небольшие седаны и хетчбэки

– все, что проходит технологическую оснастку по габаритам конвейера, рассказал «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Если Renault захочет сохранить физическое присутствие в России, то будет продавать «Москвичу» машинокомплекты», – уверен он.

Другим вариантом возрождения бренда «Москвич» является покупка лицензии у китайского, индийского или японского автопроизводителя, а также всей конструкторско-технологической документации. На предприятие наладят поставки готовых машинокомплектов иностранного производителя, параллельно будет идти постепенная локализация, считает эксперт. Впрочем, выпуск новой модели потребует не только большого количества времени, но многомиллиардных вложений.

«В России спроектировать и начать производство автомобиля без привлечения иностранных компаний невозможно, о чем говорит опыт Aurus», – указывает Бургазлиев.

«КамАЗ» может рассматривать выпуск собственного кроссовера и пикапа из китайских комплектующих, предполагает он.

Для начала производства легкового электромобиля «Кама», который был представлен еще в 2020 году, требуется несколько лет, а при объемах выпуска менее 55-60 тыс. ед. в год завод «Автофрамос» нерентабелен, отмечает эксперт.

Впрочем, проект по выпуску электробусов оказался столь выгоден для «КамАЗа», что предприятие организовало их сборку на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе и планирует наращивать производство. В будущем Москва станет центром притяжения цепочки поставок «КамАЗа», благодаря чему компании будет проще выпускать свой легковой электромобиль, уверен Сергей Цыганов.

«До сих пор у него не было очевидной площадки для производства.

Для «КамАЗа» это подарок — в завязанные на Москве логистические цепочки будет проще интегрировать компоненты для электромобиля.

В этом смысле проект обоснован. Если мы говорим о промежутке в 4-5 лет до появления электромобиля, то я не вижу иного варианта загрузки», – считает собеседник.

Renault вернется или нет

Минпромторг объявил, что 67,69% акций «АвтоВАЗа», которые принадлежали Группе Renault, переданы государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ». При этом у французской компании есть 6 лет на обратный выкуп своей доли. По словам Сергея Цыганова, в компании Renault создают условия для возможного возвращения на российский рынок.

«Они дают что-то вроде лицензии на производство нынешнего поколения моделей на платформе B0.

Пока никто не раскрывает, дают ли они лицензию на право выпуска машин нового поколения в Тольятти на платформе CMF-B-LS. Если они и этим правом поделятся с «АвтоВАЗом», то можно сделать вывод, что они просто перекладывают деньги из одного кармана в другой», – говорит Цыганов.

В заявлении Минпромторга сказано, что в рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей Lada на заводах «АвтоВАЗа». Также стало известно о договоренности с Renault, согласно которой на вазовском заводе

в Тольятти разрешается собирать машины Renault Duster под брендом Lada,

о чем сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак. По его словам, старт производства «Москвичей» в столице ожидается в 2022 году.

Что касается сервисного обслуживания автомобилей Renault, в России им займутся специалисты Lada. Как отмечают эксперты, у техцентров не возникнет сложностей с обслуживанием моделей, поскольку они знакомы с платформой B0 по Lada Largus, XRay и Renault Logan.

«Кузовные работы делаются по стандартным лекалам. Сложные вещи, вроде диагностики двигателя и ремонта трансмиссии, все укладываются в опыт работы с платформой B0. Ничего особо нового дилеры Lada для себя не откроют», – считает автор сообщества «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.

close Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Каким должен быть «Москвич»

Бывший главный дизайнер АЗЛК Игорь Зайцев, который проработал на предприятии с 1974 по 1987 год, рассказал «Газете.Ru», что согласился бы принять участие в создании новой модели «Москвича» в качестве консультанта.

«Современный «Москвич» должен быть визуально прочным,

аэродинамичным, чтобы во внешности проявлялись аспекты пассивной безопасности», – рассказал 83-летний специалист.

Все эти качества закладывались в разработке автомобилей «Москвич», пока отраслевое министерство не навязало франко-американскую модель Simca 1308 в качестве образца для будущей советской машины, говорит Зайцев.

«Проклятая Simca испортила имидж и не позволила принимать прогрессивные решения при создании «Москвича-2141», – вспоминает собеседник. – Даже когда он запускался в производство, существовала проблема с тканью для обивки сиденья. В СССР не было соответствующих материалов. Приходилось закупать сырье в Италии».