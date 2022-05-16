Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Названы популярные пластические операции у мужчин 15:57
Брат завел аккаунт на OnlyFans и закрыл студенческий кредит... 15:54
Лукашенко: поодиночке страны ОДКБ «раздавят и разорвут»... 15:51
The Athletic: Малкин остался без контракта, переговоры... 15:50
В Якутии разработали отечественный проектор для показа кино... 15:46
Польская студия-разработчик Bloober Team работает над ремейком... 15:45
В Госдуму внесли законопроект о неисполнении постановлений... 15:45
Опровергнут фейк о смерти 24-летнего рэпера Lil Keed из-за... 15:42
Пьяные пассажиры разгромили пункт досмотра в аэропорту... 15:41
Глава МВД Латвии подала в отставку на фоне событий... 15:40
Фото

Чем запомнился советский «Москвич»

Российские активы французской Renault перешли в госсобственность, а завод в Москве — городским властям. Мэр Сергей Собянин объявил, что там собираются возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич», а позже и электромобилей.

Автомобильный завод «Москвич» начал работать в 1930 году — выпускать легковые и грузовые машины Ford из американских комплектующих. Спустя три года он стал филиалом ГАЗ и перешел на сборку автомобилей ГАЗ-А и ГАЗ-АА (лицензионные копии Ford) уже из советских комплектующих. В 1939 году здесь был разработан, а затем производился малолитражный автомобиль КИМ-10 — он был сделан на основе Ford Prefect.

После начала ВОВ предприятие было переориентировано на выпуск военной продукции, после войны на нем решили производить на заводе малолитражные автомобили «Москвич». В 1947 году начался серийный выпуск легковых автомобилей «Москвич-400», практически полностью повторявшая немецкий «Opel Kadett» образца 1938 года. В мае 1967 года с конвейера сошел миллионный автомобиль марки, им стал «Москвич-408». Двухмиллионным в 1974 году стал «Москвич-412».

После распада СССР и дефолта 1998 года собирать машины здесь стало экономически невыгодно из-за дорогих импортных деталей — и по другим причинам. В 2010 году была завершена процедура банкротства завода.

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 82-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 82-й день
Грузия, Азербайджан и Румыния обвинили организаторов «Евровидения» в подмене оценок
Участники от Украины могли получить еще больше баллов для победы
Москва возвращается к производству машин под брендом «Москвич»
Российские активы группы Renault перешли в госсобственность
Путин оценил намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Лукашенко: поодиночке страны ОДКБ «раздавят и разорвут», нужно единство
Турция предложила Европе альтернативу российскому газу
Движение «Слуги народа» подало иск против сноса памятника Освободителям в Риге
Новости
Минобороны РФ: в районе «Азовстали» открыт гумкоридор для эвакуации раненных военных
Игрок «Локомотива» Бека-Бека назвал игрока, который принес бы клубу чемпионство в РПЛ
Гематолог Алешина рассказала, как лечат болезни крови с помощью клеточных технологий
Лидеры ОДКБ заявили о готовности налаживать практическое взаимодействие с НАТО
Жених Меган Фокс сделал маникюр с бриллиантами за $ 30 тысяч
Число фермерских хозяйств в России уменьшилось на 60 тыс. за пять лет
Егор Крид не выступит на первом концерте МакSим после болезни
Все новости
Трек о бывшем, суперхит TikTok и альбом после депрессии: интервью с певицей Асией
Певица Асия рассказала, как шоу «Песни» поспособствовало ее карьере
«То, что я любил». 32 года работы McDonald's в России
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's уходит с российского рынка, компания инициировала...
Маньяк по прозвищу Режиссер. Как юные москвички попадали на смертельные кинопробы
Изнасиловавший 17 девушек маньяк Асратян заявил, что был вдохновлен романом «Лолита»
Откуда берутся болезни крови и как с ними бороться
Гематолог Алешина рассказала, как в России лечат лейкозы и лимфомы
«Главный миф, связанный с вакцинами от папилломавируса, — это бесплодие»
Гинеколог и фармацевт объяснили, как прививка от ВПЧ защищает от рака
Не только дети до 18 лет: кто может претендовать на наследство без завещания
Юрист Гусятникова назвала условия для получения обязательной доли наследуемого имущества
Яровая, Луговой, Слуцкий: кто пришел на поминки по Жириновскому в 40-й день его смерти
«Цель — поставить страну на колени». Премьер Белоруссии оценил санкции Запада
Премьер Белоруссии Головченко назвал масштаб санкций, которые «душат» экономику республики
Возникли разногласия. В Евросоюзе обсуждают, как покупать российский газ
Bloomberg: в ЕС разработали механизм покупки российского газа без нарушения санкций
«Жаловались на тяжелые условия и нехватку боеприпасов». Что происходит на «Азовстали»
Daily Express: на «Азовстали» в Мариуполе могут находиться трое британцев
Исчезнувший город и огненные шары. Разгадка «аномалий» Плещеева озера
Почему на Плещеевом озере наблюдаются огненные шары и другие аномалии
«Сдерживание любой агрессии со стороны России». У НАТО новый курс
Госсекретарь США Блинкен: в стратегии НАТО деятельность РФ могут назвать «прямой угрозой»
Для задушевных бесед: как оформить садовый павильон
Дизайнер Наумова предложила декорировать садовые беседки корзинами с книгами

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+