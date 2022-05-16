«То, что я любил». 32 года работы McDonald's в России

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's уходит с российского рынка, компания инициировала процесс продажи бизнеса в РФ.

Первый советский ресторан американской компании открылся в Москве на Пушкинской площади 31 января 1990 года — и стал самым посещаемым McDonald's в мире.

К 2020-м годам сеть выросла до 850 предприятий в 62 регионах, каждый день в них заходили 1,8 млн россиян. Всего за годы работы в российских McDonald's побывали более шести миллиардов гостей.

Как американская сеть работала в Советском Союзе, а потом и в России до 2022 года — в фотогалерее «Газеты.Ru».