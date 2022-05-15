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Как прошло «Евровидение-2022»

14 мая в итальянском Турине прошел финал песенного конкурса «Евровидение-2022». Победителями шоу были признаны участники украинской группы Kalush Orchestra, которые выступили с песней «Stefania». В голосовании профессионального жюри коллектив занял четвертое место, однако благодаря баллам от телезрителей переместился на первую строчку. Для Украины эта победа на «Евровидении» стала третьей в истории. В тройку призеров конкурса 2022 года также вошли британец Сэм Райдер и представительница Испании Шанель.

Россия и Белоруссия не участвовали в «Евровидении-2022».

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