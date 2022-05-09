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Без буквы Z в небе: как прошел парад Победы в Москве

9 мая на Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Как сообщили в Минобороны РФ, в нем приняли участие 11 тыс. военнослужащих. Пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчетов. В состав механизированной колонны вошла 131 единица современной военной техники, а также историческая техника, представленная легендарным танком Победы Т-34-85.

Вооружение Воздушно-десантных войск было представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». В состав парадного расчета 106-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии на бронетранспортерах «Ракушка» вошли участники специальной военной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик.

«Сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины — России», — сказал президента РФ Владимир Путин, обратившись к ним.

Ожидалось также, что над Красной площадью пролетят три «четверки» самолетов Су-24, МиГ-31 и Су-57. Восьмерка истребителей МиГ-29СМТ должна была совершить полет в порядке в виде буквы Z. Но воздушная часть была отменена из-за погодных условий.

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