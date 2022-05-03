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«Позолоченный век»: как прошел Met Gala 2022

В ночь на 3 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялся ежегодный бал Института костюма Met Gala.

На этот раз мероприятие было посвящено одному из ярких периодов в американской истории — «Позолоченному веку». Он длился с 1870-е по 1890-е года и характеризовался быстрым ростом экономики и населения США после Гражданской войны.

В председательский совет, помимо глобального редакционного директора Vogue Анны Винтур, также вошли дизайнер Том Форд и глава Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Адам Моссери. Ведущими вечера стали актеры Реджина Кинг, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс.

На красную ковровую дорожку вышли Ким, Хлои и Кортни Кардашьян, Крис, Кайли и Кендалл Дженнер, Джиджи и Белла Хадид, Билли Айлиш, Хейли Бибер, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, Илон и Мэй Маск, Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк, Кайя Гербер, Кара Делевинь, Эмили Ратаковски, Хлоя Морец, Джо Джонас и Софи Тернер, Эмма Стоун, Сара Джессика Паркер, Джулианна Мур, Джессика Честейн и многие другие.

Самые запоминающиеся образы ежегодного бала в Нью-Йорке — в галерее «Газеты.Ru».

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