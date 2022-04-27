Бывалый советского кино: 95 лет со дня рождения Евгения Моргунова

Евгений Моргунов родился 27 апреля 1927 года в Москве. Будучи юношей, он работал на заводе, а в кино дебютировал в 1943-м, сыграв небольшую роль в фильме «Дни и ночи». Популярность пришла к молодому актеру после выхода фильма «Молодая гвардия», где он перевоплотился в предателя Евгения Стаховича. Всенародным любимцем же Моргунов стал благодаря образу Бывалого в картинах Леонида Гайдая, включая комедии «Самогонщики», «Пес Барбос и необычный кросс», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика».

За свою карьеру заслуженный артист РСФСР принял участие в более чем 70 кинопроектах. Евгений Моргунов умер от инсульта в 1999 году в возрасте 72 лет.