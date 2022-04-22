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От «Китайского квартала» до «Отступников»: лучшие фильмы Джека Николсона

Джек Николсон считается одним из величайших актеров своего поколения. В копилке его карьерных достижений больше 70 ролей в кино, рекордные 12 номинаций на «Оскар» (три из них – победные), семь «Золотых глобусов» и множество других наград.

Впервые на экране Николсон появился в середине 50-х, исполнив эпизодические роли в нескольких сериалах, но его полноценным дебютом считается роль в триллере «Плакса-убийца». Настоящий же прорыв в карьере произошел после выхода на экраны роуд-драмы «Беспечный ездок».

Судьба актера подчас складывалась так же драматично, как жизнь его экранных героев. Например, только в 37 лет Николсон узнал от журналистов, что настоящей матерью была его «сестра», а женщина и мужчина, которых он считал родителями, приходились ему бабушкой и дедушкой.

22 апреля Джеку Николсону исполняется 85 лет. В честь юбилея актера «Газета.Ru» вспоминает его лучшие киноработы.

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