От «Стиляг» до «Чернобыля»: Оксане Акиньшиной — 35

Российская киноактриса Оксана Акиньшина родилась 19 апреля в семье автослесаря и бухгалтера. Творческий путь актрисы начался рано: в 13 лет она дебютировала в одной из заглавных ролей в фильме Сергея Бодрова-младшего «Сестры».

А международная известность пришла к актрисе в 2002 году, после съемок в фильме шведского режиссера Лукаса Мудиссона «Лиля навсегда».

Отечественному зрителю она также известна работами в фильмах «Стиляги», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и «Спутник».

Акиньшина прославилась и своими романами с известными мужчинами – актером Алексеем Чадовым, артистом Сергеем Шнуровым, актером и певцом Алексеем Воробьевым. Замуж выходила дважды: за генерального директора пиар-компании «Планета Информ» Дмитрия Литвинова, а затем — за кинопродюсера Арчила Геловани.

Жизнь и карьера актрисы — в фоторепортаже «Газеты.Ru»