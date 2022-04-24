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«Не родись красивой, и ты добьешься успеха». Барбре Стрейзанд — 80

Певица и актриса Барбара Стрейзанд — одна из самых продаваемых исполнительниц всех времен. Когда-то же собственная мать отговаривала ее от карьеры в шоу-бизнесе, считая дочь недостаточно красивой. Но Стрейзанд это не остановило. «Я приехала в Голливуд, не изменив форму носа, не вставив новых зубов и не сменив имени. И я благодарна себе за это»,— позже скажет она (единственное, на что пошла Стрейзанд ради сценического образа — сократила свое имя до звучного Барбра).

В итоге ее талант получил мировое признание. Первый же альбом Стрейзанд выиграл две премии «Грэмми». Сейчас у нее больше 200 различных наград, в том числе «Оскар». Она вошла в число наиболее успешных женщин современного шоу-бизнеса. «Не родись красивой, и ты добьешься успеха. <...> Посылай к черту весь мир, и тобою будут восхищаться, тебя будут копировать», — говорила звезда.

24 апреля она празднует юбилей — 80 лет.

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