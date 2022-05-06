100 лет со дня рождения Владимира Этуша

6 мая исполняется 100 лет со дня рождения актера театра и кино Владимира Абрамовича Этуша (1922-2019).

Он родился в Москве. В школьные годы занимался в театральном кружке. Поступал на режиссерский факультет ГИТИСа, но не прошел конкурс.

Во время Великой Отечественной войны записался на фронт добровольцем. Попал в стрелковый полк, сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1943 году Этуш был тяжело ранен, после госпиталя демобилизовался.

В 1945 году окончил высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. В том же году был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

В кино начал сниматься в 1953 году и первую роль сыграл в исторической картине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Этуш был мастером острохарактерных и комедийных ролей. Всесоюзную известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая — Б.Г. Саахов из «Кавказской пленницы» (1966), инженер Андрей Брунс из экранизации «12 стульев» (1971) и стоматолог Антон Семенович Шпак из киноленты «Иван Васильевич меняет профессию» (1973).

Знаменитые роли Этуша в театре и кино — в фотогалерее «Газеты.Ru».