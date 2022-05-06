Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Еврокомиссар Джентилони: полное эмбарго на нефть России будет... 10:22
Лолита ответила на призывы национализировать имущество артистов 10:19
Hill заявила о «стратегическом тупике» украинского кризиса из-за... 10:15
Беременная Бритни Спирс снялась обнаженной с домашним питомцем 10:13
В Германии заявили об очередном росте цен на газ и... 10:12
В Москве произошла массовая драка на стройке... 10:12
Постпред Индии при ООН осадил посла Нидерландов 10:10
Испанская газета ответила на обвинение Захаровой в цензуре 10:05
Американские геофизики нашли под Антарктидой огромные объемы воды 10:03
Последний американский штат признал геноцид армян 10:01
Фото

100 лет со дня рождения Владимира Этуша

6 мая исполняется 100 лет со дня рождения актера театра и кино Владимира Абрамовича Этуша (1922-2019).

Он родился в Москве. В школьные годы занимался в театральном кружке. Поступал на режиссерский факультет ГИТИСа, но не прошел конкурс.

Во время Великой Отечественной войны записался на фронт добровольцем. Попал в стрелковый полк, сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1943 году Этуш был тяжело ранен, после госпиталя демобилизовался.

В 1945 году окончил высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. В том же году был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

В кино начал сниматься в 1953 году и первую роль сыграл в исторической картине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Этуш был мастером острохарактерных и комедийных ролей. Всесоюзную известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая — Б.Г. Саахов из «Кавказской пленницы» (1966), инженер Андрей Брунс из экранизации «12 стульев» (1971) и стоматолог Антон Семенович Шпак из киноленты «Иван Васильевич меняет профессию» (1973).

Знаменитые роли Этуша в театре и кино — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 72-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 72-й день
«Успешно атаковала»: CNN заявил, что США помогали Украине нанести удар по крейсеру «Москва»
Пентагон опроверг информацию о передаче Киеву данных о крейсере «Москва»
«Нет, нет, нет». Володин рассказал о всеобщей мобилизации и ядерном ударе
Володин подтвердил, что мобилизация в России не планируется
Банк России предупредил о задержках при проведении операции
Володин посоветовал членам ЕС покинуть Евросоюз для сохранения суверенитета
Россиянам пообещали автоматическую индексацию пенсий
Счетная палата заявила о возможном снижении доходов регионов России на 5-8% из-за санкций
Новости
Hill заявила о «стратегическом тупике» украинского кризиса из-за политики США
Беременная Бритни Спирс снялась обнаженной с домашним питомцем
В Германии заявили об очередном росте цен на газ и электричество
В Москве произошла массовая драка на стройке гастрономического квартала
Постпред Индии при ООН осадил посла Нидерландов
Испанская газета ответила на обвинение Захаровой в цензуре
Американские геофизики нашли под Антарктидой огромные объемы воды
Все новости
Извинился ли Путин за слова Лаврова: версии России и Израиля
В Израиле заявили, что Путин извинился за слова Лаврова о Гитлере
Нефть — не запрещать: что не нравится странам ЕС в новом пакете санкций
Орбан заявил, что Венгрия и ЕС не готовы ввести эмбарго на российскую нефть
Шефство Запада и план Маршалла. Как Зеленский намерен восстанавливать Украину
Зеленский предложил партнерам Украины взять шефство над ее регионами
Китай готовится к санкциям. Ждет ли его судьба России
Профессор Маслов: санкции Запада против Китая не будут похожи на антироссийские
Какие новые китайские автомобили могут скоро появиться в России
Chery Omoda 5 выйдет на российский рынок летом 2022 года
Новый фильм Бодрова, байопик о Нике Турбиной, «Супергерои»: 10 кинопремьер мая
Что смотреть в кино в мае 2022 года
Умер первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич
В США считают, что Байден будет избегать Путина на саммите G20
The Washington Post назвала головной болью для Байдена приглашение Путина на G20
Что такое тероборона Украины и чем она воюет
Спецназ Росгвардии уничтожил группу теробороны Украины в Харьковской области
Кабель по цене смартфона. Поклонников Apple взбесил провод за 10 тысяч рублей
Специалист Самойленко объяснил, что кабель от Apple за 10 тыс. руб. должен стоить вдвое дешевле
«Полагаю, что операция затянулась»: главное из интервью Лукашенко
Лукашенко считает, что спецоперация России на Украине затянулась
Усиленная защита: контроль за использованием персональных данных могут ужесточить
В Госдуме предложили улучшить защиту персональных данных россиян
Повысить зарплату сотрудникам согласилась только треть компаний в России. И то на чуть-чуть
HeadHunter: работодатели в России не готовы индексировать зарплату до уровня инфляции

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+