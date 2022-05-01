«В моей семье не говорили «про это». Елене Ханге — 60

Известная российская журналистка, теле- и радиоведущая Елена Ханга родилась 1 мая 1962 года в Москве. После окончания журфака МГУ стажировалась в Нью-Йоркском и Гарвардском университетах. Стала известна как первая советская журналистка, которую по обмену пригласили на стажировку в американскую газету.

После возвращения на родину Ханга работала в телекомпании ВИD с Дмитрием Захаровым, Владом Листьевым и Александром Любимовым, а в 1993 году ее пригласили на НТВ как спортивного корреспондента на Олимпиаде в Атланте.

В 1997-м Леонид Парфенов предложил ей роль ведущей в первой российской телепрограмме о сексе «Про это». Первым решением Ханги был отказ.

«Я воспитана в советской семье, где не говорили «про это». Выросла на фильмах, в которых влюбленные целовались, камера уходила в небо, там летели журавли, играла легкая инструментальная музыка — и мы понимали, что все случилось», — рассказывала журналистка.

Однако Парфенов убедил ее в том, что программа произведет фурор, и оказался прав. С этой передачи начался взлет ТВ-карьеры журналистки. В 2001 году ее пригласили стать ведущей ток-шоу «Принцип домино». Помимо работы на телевидении, Ханга вела передачи на радио, снималась в кино и писала книги.

В 2020 году она создала YouTube-канал «ХАНГость», куда выкладывает интервью с известными личностями.